Cumbre Mendes - Barça por Lamine Yamal y Ansu Fati

Jorge Mendes, el reconocido agente portugués, ha viajado por segunda vez en una semana a Barcelona para ultimar los detalles de la renovación de Lamine Yamal con el FC Barcelona, así como tratar el futuro en el club azulgrana de Ansu Fati.

Según ha podido confirmar este diario, Mendes está cenando en estos momentos con Deco y Alejandro Echevarría en el hotel Torre Melina de Barcelona, en un encuentro donde se espera que ambos cierren los últimos flecos del nuevo contrato del joven talento azulgrana. De momento, Joan Laporta no se encuentra en la reunión.

El acuerdo, que se formalizará una vez que Lamine cumpla 18 años el próximo 13 de julio, contempla una extensión de cinco años, hasta 2030, y una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros. Aunque ya estaba acordada su renovación desde hace meses, la explosión del futbolista y su creciente protagonismo en el equipo han obligado a las partes a tocar los detalles sobre todo en lo que se refiere a su salario.

Deco, director deportivo del Barça, reiteró en varias ocasiones que la prioridad de Lamine no es convertirse en el mejor pagado de la plantilla, sino contar con un entorno favorable para su desarrollo. "Lamine nunca ha pedido nada, no ha pedido personalmente ser el mejor pagado. Nosotros hablamos con los agentes y esa no es la prioridad de Lamine, sino tener un ambiente favorable", afirmó Deco en una entrevista reciente en RAC1.

La renovación de Lamine Yamal es una de las prioridades del FC Barcelona en su planificación para la próxima temporada, junto con la continuidad de otros jugadores clave y la incorporación de refuerzos en posiciones estratégicas. Con esta renovación, el club busca asegurar el futuro de una de sus mayores promesas y consolidar un proyecto deportivo sólido y competitivo.

Caso Ansu Fati

Paralelamente a la esperada renovación de Lamine Yamal, el futuro de Ansu Fati también se está definiendo en estas horas clave. Según ha informado la Cadena SER a través del programa Què T’hi Jugues, el delantero azulgrana se marchará cedido al AS Mónaco, con una opción de compra incluida en la operación. El jugador ya habría recogido sus pertenencias de la Ciutat Esportiva Joan Gamper, lo que confirmaría que su salida es inminente.

Esta noche, las partes implicadas quieren cerrar los últimos detalles del acuerdo, con la intención de hacerlo oficial mañana mismo. Fuentes cercanas apuntan que el director deportivo del Mónaco ya ha conversado personalmente con Ansu para presentarle el proyecto deportivo del club monegasco, en un intento por relanzar la carrera del joven atacante tras varias temporadas marcadas por las lesiones y la irregularidad.

El Barça considera que una cesión en un entorno competitivo como la Ligue 1 podría ser clave para recuperar el mejor nivel de Ansu y, al mismo tiempo, abrir la puerta a una posible venta si el jugador encaja en el proyecto del Mónaco.