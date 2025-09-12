Cumbre médica en la Ciutat Esportiva para el menisco de Gavi

Días importantes en el futuro de Gavi. El centrocampista continúa arrastrando molestias en el menisco de su rodilla derecha y este jueves se ha celebrado una cumbre médica y de seguimiento en la Ciutat Esportiva para evaluar su situación. En el encuentro ha participado el propio Gavi, los servicios médicos del club, su agente Iván de la Peña y su padre. La conclusión es clara. Por ahora, el tratamiento conservador sigue siendo la primera opción, mientras que una posible intervención solo se contemplaría si el dolor no cesa pasadas unas semanas.

El futbolista sufrió un fuerte golpe hace poco más de una semana que lo dejó fuera del partido frente al Rayo Vallecano y de la convocatoria con la selección española. La preocupación se disparó porque el impacto se produjo en la misma rodilla que ya fue operada de una grave lesión de ligamentos y que lo mantuvo once meses alejado de los terrenos de juego. Aunque la alarma inicial fue comprensible, los médicos insisten en que lo más razonable ahora es esperar, seguir de cerca la evolución y no precipitar ninguna decisión.

Si las molestias desaparecen, el jugador podrá ir reincorporándose poco a poco a los entrenamientos y competir de nuevo. Solo si el dolor persiste se abrirá la puerta a valorar una intervención, aunque siempre como segunda opción. La prioridad es la recuperación natural, con la mayor prudencia posible, más aún teniendo en cuenta los antecedentes.

Mientras tanto, Gavi afronta la situación con la misma intensidad que lo caracteriza. Su carácter competitivo e insaciable hace que tenga “prisa” en el buen sentido de la palabra. El futbolista quiere volver al césped y ayudar al equipo cuanto antes. En el club destacan ese espíritu aunque al mismo tiempo le recuerdan que debe ser paciente y escuchar a su cuerpo. El proceso exige calma y mimo, y precisamente es la hoja de ruta marcada. Por ahora, solo hace falta dar tiempo a la rodilla y confiar en que el dolor se vaya reduciendo para evitar medidas más drásticas.

Solo en el hipotético caso que la situación empeorara o se mantuviera exactamente igual en unas semanas, el club decidiría, en consonancia con el jugador, pasar por quirófano. La buena prueba de la cumbre de hoy es que el Doctor Carles Monllau no ha estado en la reunión.