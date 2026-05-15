Cumbre médica Barça-RFEF por Lamine Yamal

Lamine Yamal es, a día de hoy, uno de los jugadores más influyentes del fútbol español y su recuperación se considera capital tanto para la selección como para el Barça. Por ese motivo, según ha podido saber SPORT, este mediodía se produjo una reunión importante en la Ciudad Deportiva Joan Gamper entre los servicios médicos del Barça y de la Real Federación Española de Fútbol para analizar la evolución del extremo azulgrana.

Hasta las instalaciones del club se desplazaron Claudio Vázquez Colomo, responsable médico de la Federación desde enero y especialista en Traumatología Deportiva y Cirugía Ortopédica, además de Carlos Cruz, preparador físico de España. Ambos se reunieron con el doctor Ricard Pruna y otros miembros del área médica y deportiva del Barça para poner en común el estado del futbolista y empezar a marcar unos plazos aproximados para su regreso. En la reunión, lógicamente, también estuvo presente el extremo de Rocafonda, que compartió sus sensaciones con los galenos de la Federación Española.

La intención de todas las partes es trabajar de forma coordinada y sin asumir riesgos innecesarios en una lesión que el club considera especialmente delicada.

Lamine, implicado como el que más

Lamine continúa recuperándose de la lesión muscular en el bíceps femoral sufrida hace unas semanas y, por ahora, sigue ejercitándose en el gimnasio al margen del grupo. El extremo azulgrana estará de baja hasta poco antes del Mundial y en el Barça mantienen una postura de máxima cautela con su recuperación. Nadie quiere precipitar plazos y el objetivo es garantizar que vuelva en perfectas condiciones físicas.

De hecho, dentro del entorno del futbolista ya hay quien da prácticamente por hecho que se perderá los dos primeros partidos del Mundial. La idea sería que pueda reaparecer más adelante y llegar en plenitud al tramo decisivo del torneo para ayudar a la selección española. Mientras tanto, desde el club aseguran que la relación y la comunicación con los servicios médicos de la Federación están siendo muy fluidas y positivas, algo que consideran clave para gestionar de la mejor manera posible la recuperación de una de las grandes estrellas del fútbol español.

Además, fuentes consultadas por SPORT aseguran que Lamine está cumpliendo el proceso de recuperación a rajatabla y muy implicado en todo momento. Aunque no está acostumbrado a convivir con lesiones y siempre quiere estar disponible sobre el césped, el extremo se está mostrando muy concentrado y motivado con lo que viene por delante, una actitud que en el club valoran muy positivamente.

Sin prisa alguna

Incluso en el escenario más prudente sobre la posible recuperación de Lamine Yamal, con una ausencia cercana a los dos meses, el atacante se perdería los partidos frente a Cabo Verde y Arabia Saudí. Su regreso quedaría previsto para el cierre de la fase de grupos, donde España se mediría a Uruguay.

De todos modos, los plazos estarán marcados por cómo responda el jugador al tratamiento conservador diseñado por el club. En ese proceso, tanto el Barça como la Real Federación Española de Fútbol tendrán que trabajar de forma coordinada y mantener una línea común en la gestión de su recuperación. Lamine ha manifestado en todo momento sus ganas de disputar un mundial con la Selección Española pero tanto desde el Barça como desde la Federación se le ha hecho entender que las prisa en este tipo de lesiones no ayudan y vale más la pena perderse los dos primeros partidos en lugar de precipitarse y arriesgar por el alto riesgo de recaída que existe.