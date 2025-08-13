¡Cumbre médica entre el Barça y LaLiga!

Días de movimientos en Barcelona. Esta mañana se ha producido una cumbre clave en la Ciutat Esportiva entre Tomás Fernández Jaén, secretario de la comisión médica de LaLiga, y los servicios médicos del club azulgrana. El encuentro, que ha durado cerca de una hora, estaba programado en el día de hoy para ver el estado físico de Ter Stegen y establecer de forma oficial el alcance exacto de su lesión. Según fuentes del club, el informe médico definitivo podría publicarse en las próximas horas, un documento que será determinante para el futuro inmediato del equipo tanto en lo deportivo como en lo económico.

Durante su visita a las instalaciones azulgranas, el médico ha coincidido con el propio Ter Stegen. El guardameta alemán no ha trabajado con el grupo, sino que ha continuado su plan de recuperación con ejercicios en solitario en el gimnasio. Además, ha aprovechado la mañana para participar en el 'shooting' de la nueva camiseta del club.

El Barça, lógicamente, espera que el diagnóstico sea favorable a sus intereses pudiendo utilizar hasta el 80% del salario anual del portero para reforzarse, tal y como ya ocurrió la pasada temporada tras otra operación. En cambio, si el diagnóstico fuera menor, solo se dispondría de alrededor del 40% de su ficha como margen en el ‘fair play’ financiero. El fallo del tribunal médico podría llegar en las próximas horas, y su contenido marcará no solo el calendario de regreso de Ter Stegen, sino también las opciones del Barcelona en el mercado. Mientras tanto, el alemán sigue centrado en su recuperación, con la mente puesta en volver a defender la portería culé lo antes posible.

La decisión final de la comisión médica es inminente y definirá tanto la planificación deportiva y económica.