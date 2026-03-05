Cumbre de leyendas: Romário entrevista a Lewandowski

El mítico goleador carioca, Romário de Souza Faria, ha revolucionado al mundo del fútbol y a los aficionados culés y al mundo del fútbol al anunciar su regreso a la Ciudad Condal. A través de su cuenta oficial de Instagram, el campeón del mundo de 1994 compartió su entusiasmo por encontrarse en la ciudad para poder charlar con el actual nueve azulgrana, Robert Lewandowski:

"¡Qué tal, gente! Estoy en Barcelona, un lugar muy especial para mí, para entrevistar a un tipo más que especial. Esta vez, con Robert Lewandowski", publicó el carismático 'Baixinho'. En su mensaje, adelantó que la conversación será profunda y tocará la fibra de los más futboleros: "Hablamos sobre su carrera, fútbol, entre bastidores y mucha charla buena".

Se espera que la entrevista 'se cuele' en el Top 10 de las más vistas de RomárioTV. Para ello, necesitará, al menos, superar las 600.000 visualizaciones, aunque es poco probable que se coloque en los primeros puestos, ocupados por leyendas del fútbol brasileño como Neymar (6,3 millones de visitas), Ronaldo Nazario (3,2 millones) o Bebeto (1,6 millones).

El encuentro, que sentará en la misma mesa a dos de los mejores 'nueves' de la historia, se estrenará el próximo jueves día 12 de marzo de manera íntegra a través de su canal oficial, RomárioTV. "¡Va a estar tremenda!", aseguró el brasileño.

El inolvidable paso de Romário por el Camp Nou

Hablar de Romário en Barcelona es evocar, irremediablemente, la magia pura. El delantero aterrizó en el club en el verano de 1993 para convertirse en la guinda del pastel del inolvidable 'Dream Team' dirigido por Johan Cruyff.

Su impacto fue meteórico: prometió marcar 30 goles en su primera Liga y lo cumplió a rajatabla, llevándose el Trofeo Pichichi y dejando para la posteridad jugadas icónicas, como su famosa 'cola de vaca' a Rafa Alkorta en un Clásico de aquel 5-0 ante el Real Madrid.

Romário, durante su etapa en el FC Barcelona / SPORT

Aunque su etapa como azulgrana fue intensa pero breve (1993-1995), sus 39 goles en 65 partidos oficiales dejaron una huella imborrable.

Una charla de más de 1400 goles

La reunión entre Romário y Lewandowski es una auténtica cumbre histórica del gol. Por un lado, el brasileño, quien siempre ha presumido de haber superado la mítica barrera de los 1.000 goles a lo largo de su vida, cuenta con más de 750 tantos oficiales reconocidos en su carrera profesional.

Por el otro, Robert Lewandowski, una máquina perfecta de perforar redes en el siglo XXI, quien recientemente ha superado los 700 goles oficiales en su trayectoria tras brillar en el Borussia Dortmund, el Bayern Múnich, la selección de Polonia y, ahora, el FC Barcelona.

Juntos suman más de 1450 dianas. La entrevista del próximo jueves 12 de marzo no será solo una charla entre colegas de profesión, sino una clase magistral sobre el arte del delantero centro y de historia viva del fútbol.