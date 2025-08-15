'Cumbre' con Lewandowski en la última sesión

Lewandowski sigue recuperándose de sus molestias musculares y todo apunta a que no estará en el debut liguero ante el Mallorca. En el último entrenamiento antes del encuentro en Son Moix se ha entrenado al margen y ha tenido una reunión larga a pie de césped con los fisios y el cuerpo técnico, incluido Flick.

Al polaco se le ha visto gesticular, como si explicara detalles de sus sensaciones, y cómo evolucionan las molestias. El delantero parece que va día a día y se sigue probando, pero ahora mismo Ferran Torres es el que apunta a titular ante el Mallorca. El ex del Valencia ya demostró la temporada pasada que puede ser decisivo en esa posición y es el gran favorito para arrancar en el once.

Flick tiene dos alternativas más: Rashford que fue titular en el Gamper en esta posición o Dani Olmo, al que la temporada pasada probó como falso nueve. En las bandas no hay dudas: Lamine será el extremo derecho y Raphinha, el izquierdo.

La sesión ha empezado con casi media hora de retraso -estaba prevista para las 09.30 h.- sin novedades. Como ya había ocurrido durante toda la semana Flick ha podido contar con todos los futbolistas a excepción de Lewandowski. Han repetido los jóvenes que están en dinámica de primer equipo: Dro, Toni, Jofre y Guille.

Tampoco ha faltado un Rashford, que sigue pendiente de poder ser inscrito. No es el único caso: Joan Garcia, Gerard Martín, Roony, Héctor Fort y Bernal también esperan ser inscritos.

La prioridad ahora es que tanto Joan como Rashford puedan estar disponibles. El meta no debería tener problemas tras lo ocurrido con Ter Stegen, mientras que el club podría tirar de aval para inscribir al delantero británico.