FC BARCELONA

Cumbre Laporta-Pini Zahavi con un grupo de inversores

El agente de Lewandowski y Hansi Flick cenó con el presidente del Barça en el Botafumeiro acompañado de varios ejecutivos de confianza

¡Cumbre Laporta - Pini Zahavi en Barcelona! / Carlos Monfort

Carlos Monfort

Carlos Monfort

Tal y como avanzó este lunes SPORT, Joan Laporta y Pini Zahavi se reunieron en un nuevo encuentro que mezcla amistad y negocios.

El presidente del Barça y el agente de Robert Lewandowski y Hansi Flick compartieron cena este lunes en el restaurante Botafumeiro, en una cita habitual cada vez que el superagente israelí aterriza en Barcelona.

En esta ocasión, Zahavi acudió acompañado de un grupo de inversores y de varios ejecutivos de su máxima confianza. El objetivo principal del encuentro no era la renovación del delantero polaco, cuyo contrato acaba el próximo junio, sino explorar fórmulas para ayudar al club azulgrana en distintos aspectos económicos.

Zahavi, muy próximo al presidente azulgrana, asistirá este martes al palco de Montjuïc para presenciar el duelo de Champions ante el Olympiacos.

