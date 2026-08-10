Cumbre de Laporta con Pini Zahavi en Barcelona

Pini Zahavi se encuentra estos días en Barcelona. El conocido agente israelí ha viajado a la capital catalana en plena actividad del mercado de fichajes con la intención de pasar unos días en la ciudad y aprovechar su estancia para encontrarse con varios de los futbolistas a los que representa. Y, como acostumbra a suceder cuando Zahavi visita Barcelona, también ha habido tiempo para verse con Joan Laporta.

Según ha podido saber SPORT junto a Jijantes, el presidente del Barça y Pini Zahavi mantuvieron ayer por la tarde un encuentro en el hotel en el que se aloja habitualmente el representante israelí cuando visita la ciudad. Una reunión que, inevitablemente, llama la atención por producirse en pleno mercado, aunque fuentes conocedoras del encuentro rebajan cualquier posible interpretación.

Estas mismas fuentes explican que la reunión tuvo un carácter principalmente amistoso. Laporta y Zahavi mantienen una excelente relación personal desde hace muchos años y han compartido numerosas operaciones dentro del mundo del fútbol. Por ese motivo, siempre que sus agendas coinciden es habitual que ambos aprovechen para encontrarse y ponerse al día.

Una relación que viene de atrás

La relación entre Zahavi y el Barça, además, sigue siendo muy estrecha. El israelí fue una de las figuras clave en la llegada de Robert Lewandowski al club azulgrana y actualmente representa al propio Hansi Flick, con quien mantiene una relación de máxima confianza. Su cartera también incluye a jóvenes con mucho futuro dentro de la cantera azulgrana, entre ellos Ebrima Tunkara y Áron Yaakobishvili.

Precisamente, el futuro de algunos de sus representados puede resolverse durante las próximas semanas. Yaakobishvili es uno de los futbolistas cuya situación está pendiente de definirse, con la posibilidad de una nueva salida para continuar acumulando minutos lejos de Barcelona, aunque su futuro no está definido a día de hoy.

Por ahora, sin embargo, las fuentes consultadas insisten en quitar trascendencia de mercado al encuentro entre Laporta y Zahavi. Dos viejos conocidos del mundo del fútbol que aprovecharon la presencia del agente en Barcelona para volver a verse en unos días especialmente intensos en los despachos.