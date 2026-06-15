¡Cumbre por Jan Virgili!

Según ha podido confirmar SPORT, Deco se ha reunido esta mañana con el agente de Jan Virgili, Alvaro Aicua, con el nombre del extremo encima de la mesa. El club azulgrana está estudiando la situación del futbolista ya que, con el descenso del Mallorca, se desplomó su cláusula de recompra, que pasó de 30 a 12 millones de euros.

El Barça acordó con el Mallorca un 40% de una futura venta y un derecho de tanteo, pero también la posibilidd de recuperarlo por 12 millones si bajaban a Segunda. Es una opción a la que el club está dándole vueltas, ya que abriría dos nuevos escenarios: recuperarlo y poder hacer una venta importante. O que sea un recurso más de Flick para la plantilla de la temporada que viene.

El club azulgrana traspasó al extremo por alrededor de 3,5 millones el pasado verano y se ha revalorizado tras tener un gran protagonismo en el Mallorca. El delantero ya demostró ante el Barça, con una primera mitad eléctrica, que podía marcar diferencias ante los grandes de LaLiga.

Sus mejores actuaciones llegaron con Arrasate jugando como extremo derecho. Fue en esa posición, donde se convirtió en un factor decisivo del Mallorca. El cambio de entrenador cambió su situación en el equipo. Demichelis pasó a jugar con un esquema sin extremos y Jan Virgili pasó al banquillo, aunque con minutos interesantes como mediapunta. Sus actuaciones no fueron suficientes para evitar el descenso del Mallorca.

Jan Virgili, en el contexto Barça

En su posición, el Barça cuenta actualmente con una batería de delanteros importantes y una competencia muy elevada. De hecho, Hansi Flick ya prescindió de él el pasado verano, cuando no lo incluyó en la gira por Estados Unidos. A esto se suma la reciente incorporación de Anthony Gordon, que complica su regreso al equipo.

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Flick cuenta ahora mismo con Lamine, Raphinha, Gordon, Ferran y Roony para la delantera. Además sigue abierta la posibilidad de intentar el regreso de Rashford. La buena noticia para Jan Virgili es que puede ocupar las dos bandas y en la derecha el futuro de Roony está en duda. En este contexto, habrá que ver cuál es el siguiente paso de la dirección deportiva con Deco a la cabeza.