Cumbre inminente: Mendes llega a Barcelona

Jorge Mendes, representante de varios jugadores de la plantilla del Barça, ha aterrizado en Barcelona esta mañana para tratar algunos asuntos acerca de la situación de varios jugadores, y se espera que se reúne con Deco durante estos próximos días. A diferencia de otras visitas del luso, esta vez se espera que esté más tiempo en la Ciudad Condal, donde normalmente su paso es fugaz con estancias de pocas horas.

No es la primera vez que el superagente portugués, que lleva los nombres de jugadores como Lamine, Balde o Casadó, llega a Barcelona esta temporada para actualizar situaciones, siguiendo con su metodología particular del trato cara a cara. Mendes también representa a Ansu Fati, cedido al Mónaco, y a Guille Fernández del filial, cuyo futuro sigue en el aire.

Jorge Mendes mantiene su apuesta por el trato directo con sus futbolistas y, como decíamos, a diferencia de otras ocasiones, esta vez su estancia en Barcelona se alargará más de un día, lo que le permitirá reunirse con mayor calma.

El agente, como ya hemos contado alguna ocasión en SPORT, prioriza encuentros cara a cara en los que escucha, analiza la situación de cada jugador y comparte su visión de futuro. Son reuniones breves pero productivas, que le sirven para conocer de primera mano las necesidades y aspiraciones de sus representados. Un método basado en la cercanía y la confianza que lleva años aplicando con éxito.