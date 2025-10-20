Cumbre inminente Laporta - Pini Zahavi

Los días previos a los partidos de Champions siempre suelen ser intensos en las oficinas del Barça. Varios agentes y directores deportivos aprovechan para venir a Barcelona y reunirse con los pesos pesados del club. Así pues, según ha podido saber SPORT, Pini Zahavi aterriza hoy en Barcelona. El superagente israelí estará mañana en el palco de Montjuïc para presenciar el partido ante el Olympiakos y tiene previsto reunirse con Joan Laporta. Entre ambos existen lazos de negocio y amistad desde hace tiempo y sobre la mesa queda la situación de Robert Lewandowski, cuyo contrato termina en junio de este año.

Ayer, en la asamblea de compromisarios, Deco fue preguntado por la situación del delantero y el director deportivo no quiso dar detalles, asegurando que no es momento de hablar de jugadores con contrato en vigor. En el club se da por hecho que, por ahora, no contempla ampliar el acuerdo del polaco.

Además, el presente de Lewandowski complica cualquier conversación. El delantero volvió lesionado del parón de selecciones y estará entre cuatro y cinco semanas de baja, quedando descartado para el Clásico. Hansi Flick dio explicaciones en rueda de prensa sobre su lesión: “Robert me dijo lo mismo que el seleccionador. Se sentía bien y no notaba dolor. Ya sabemos que es algo que puede pasar con los parones de selecciones. No es fácil para los jugadores y nos perjudica mucho. Todos los viajes que tienen que hacer, ir a la gala del Balón de Oro...”.

Cara a cara con Flick

Zahavi también representa a Flick. En las últimas semanas el entrenador se ha mostrado más contundente en la sala de prensa. Ese tono ha gustado a la afición azulgrana, que mantiene su apoyo desde el primer día. Las visitas del agente a Barcelona suelen repetir un patrón ya conocido, que pasa por reunirse con Laporta en el Botafumeiro y reunirse en su hotel con sus clientes. Flick y Lewandowski suelen acudir para comentar su situación particular y poner al día a su representante, para que tenga la última hora y pueda negociar siendo conocedor de todo lo que les acontece.

La cumbre Laporta Zahavi está programada para hoy o mañana. Cada vez que el agente aterriza en la ciudad condal se reserva ese espacio para conversar con el presidente. Amistad, negocios y sobre todo una reunión para revisar la situación del polaco, cuyo contrato que expira en junio y que, de momento, no apunta a ser extendido. Todo ello con el añadido de que el jugador estará de baja varias semanas y no llegará al Clásico.