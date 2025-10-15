Cumbre inminente: Jorge Mendes aterriza hoy en Barcelona

Jorge Mendes aterriza hoy en Barcelona en un viaje express. El superagente viene con una agenda apretada para cerrar temas pendientes de sus jugadores y con la idea de verse con la dirección deportiva del Barça después del acto de renovación de Frenkie de Jong. La estancia del agente, como suele ser habitual, será de pocas horas y está previsto que llegue a la hora de comer acompañado por su extenso grupo de trabajo y regrese a Portugal tras la comida, sobre las 18.00 horas.

El representante lleva varios nombres propios del Barça, como Lamine Yamal, Alejandro Balde y Marc Casadó. También está Guille Fernández, canterano del filial que no tiene los minutos que busca y escucha ofertas del extranjero, y Ansu Fati, que ha dado un paso adelante y ha arrancado con nota su participación en el Monaco tras unos meses de inicio complicados.

En sus viajes, Mendes prefiere hablar con cada jugador cara a cara, aunque habrá que ver si da tiempo para ello dado que se trata de un viaje relámpago con poco tiempo que perder. Son runiones sencillas y claras en la que les escucha, les explica cómo ve su situación y comparte ideas con ellos. De esta manera, el agente entiende de primera mano qué necesitan y qué quieren para su carrera. Se trata de un método directo que le ha funcionado durante años y que sigue ejecutando.

Lamine, a punto de regresar al césped

Lamine Yamal volverá este fin de semana ante el Girona en Montjuïc tras recaer de una pubalgia que le ha tenido unas semanas alejado de los terrenos de juego. En el lateral izquierdo, Alejandro Balde ya está recuperado, aunque aún no ha recuperado la titularidad por el gran momento de Gerard Martín. En el centro del campo, Casadó apunta a más minutos por las bajas de Gavi, Olmo y un Fermín que ya apunta al once después de entrenara con el grupo.

Con Guille Fernández habrá que decidir qué le conviene más. Seguir en el filial o salir a un destino que le garantice minutos, algo que lleva buscando desde hace tiempo, por ahora sin éxito.