Cumbre inminente por el futuro de Vitor Roque en el Barça

Vitor Roque esperaba tener más protagonismo en la gira por Estados Unidos, pero a pesar de las bajas ofensivas que presentaba el equipo Hansi Flick no ha apostado demasiado con él. El brasileño llegaba con ganas de revertir su situación deportiva en el Barça y tras las primeras semanas de pretemporada se ha afianzado la opción de darle salida en este mercado de verano ya que no tendrá espacio en el proyecto. El agente del jugador se reunirá en las próximas horas o días con la dirección deportiva blaugrana para conocer de primera mano las intenciones que tiene el club y tomar así la mejor decisión para todas las partes. Está más fuera que dentro.

La situación de Vitor Roque ha sido realmente extraña. Llegó como gran fichaje en el pasado mes de enero y tras una inversión superior a los 30 millones de euros, pero le costó adaptarse y Xavi Hernández acabó condenándole al banquillo. El ya extécnico blaugrana pidió su salida cuando se estaba discutiendo su continuidad, pero su cese frenó cualquier decisión sobre el delantero. Hansi Flick quería verle en las primeras semanas de entrenamiento y partidos y parece que no es demasiado partidario a que continúe. Y básicamente porque no cree que hay mejores alternativas a Vitor Roque en la plantilla y porque no tendrá minutos aquí. Y en el Barça están de acuerdo.

El club blaugrana asume que Vitor Roque está un peldaño por debajo de los demás delanteros y la irrupción de Pau Vitor le ha acabado por condenar. La idea de la entidad blaugrana es no inscribirle para ahorrar margen salarial y buscar una salida pactada. Incluso, el Barça está dispuesto a traspasarle ya este verano si hay alguna propuesta que satisfaga a todas las partes y se pueda recuperar la inversión realizada el pasado mes de enero.

Esa oferta llegó a través del fútbol de Arabia Saudí. El Al Hilal, a través de intermediarios, ha intentado hacerse con los servicios del brasileño y el Barça estaría de acuerdo en activar la operación. Primero propusieron una cesión con opción de compra, que fue descartada y, luego, un traspaso puro y duro que convencía al club blaugrana. La decisión estaba en manos del jugador y parece que Vitor Roque no está demasiado por la labor de esta aventura salvo que le mejoren muchísimo la oferta hacia él. Y eso no ha sucedido.

Sobre la mesa hay interés de varios equipos europeos por la cesión del jugador. Se ha hablado mucho de la Lazio, aunque por ahora no ha habido movimientos serios y hay clubs de la liga española como el Betis que están a la espera de lo que pueda suceder. El Oporto también ha preguntado y le gustaría incluir una opción de compra no obligatoria. Sea como sea, la decisión debe ser consensuada por todas las partes y en el Barça esperan que no se produzca en los últimos días de mercado para evitar riesgos. Lo que sí está absolutamente descartado es el regreso de Vitor Roque a Brasil a pesar de que los equipos punteros de su país han mostrado mucho interés. O cambian mucho las cosas o Vitor Roque saldrá.