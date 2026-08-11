¡Cumbre inminente entre el Barça y Marc Bernal!

El FC Barcelona prepara una reunión importante con Marc Bernal. La dirección deportiva blaugrana tiene previsto sentarse en los próximos días con el entorno del centrocampista para revisar las condiciones de su contrato y cumplir así con el compromiso adquirido con el futbolista.

El movimiento llega en un momento especialmente relevante para el centro del campo. El Barça avanza en la incorporación de Rodri Hernández y sigue muy pendiente de la situación física de Frenkie de Jong, pero ninguna de estas circunstancias altera la consideración que existe en el club sobre Bernal. El canterano continúa siendo una pieza importante para el futuro del proyecto.

Una mejora salarial pendiente

Según informó ESPN, el Barça tiene previsto reunirse con la representación de Bernal para abordar una mejora de sus condiciones económicas. El centrocampista renovó en septiembre de 2025 hasta el 30 de junio de 2029 y cuenta con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros.

Sin embargo, aquel acuerdo dejó una cuestión pendiente. La dirección deportiva se comprometió a revisar sus emolumentos cuando el jugador se consolidara definitivamente en la dinámica del primer equipo. Ese momento ha llegado y el club quiere cumplir ahora con su palabra.

Bernal es consciente de que todavía tiene mucho camino por recorrer, pero su predisposición a continuar en el Barça es total. El centrocampista, formado en La Masia desde pequeño, solo contempla seguir creciendo en el club y convertirse en una pieza importante del primer equipo.

La mejora también responde a una cuestión preventiva. El buen rendimiento y la proyección del futbolista han despertado el interés de varios clubes de la Premier League, la Bundesliga y la Serie A, que siguen de cerca su evolución.

Rodri no cambia los planes con Bernal

La llegada de Rodri podría modificar el escenario de la medular, pero en el Barça no contemplan que el internacional español frene la progresión de Bernal. Todo lo contrario.

El club considera que compartir posición y entrenamientos con un futbolista del nivel de Rodri puede ayudar al canterano en su crecimiento. La intención es que ambos puedan convivir en el centro del campo y que Bernal siga ganando experiencia sin asumir una presión excesiva.

Rodri, cada vez más cerca del Barça / ADAM VAUGHAN / EFE

La situación de Frenkie de Jong también influye en la planificación. Sus problemas físicos han obligado al Barça a mirar con especial atención la posición de pivote y a buscar alternativas que garanticen estabilidad en una zona fundamental para el equipo.

Una apuesta de futuro

Para Deco, Bernal es uno de los proyectos de futuro más importantes de La Masia. El director deportivo quiere trasladarle personalmente esa confianza y evitar cualquier duda sobre el papel que tendrá en el nuevo Barça.

La próxima reunión servirá, por tanto, para avanzar en la mejora salarial prometida y, al mismo tiempo, reforzar la relación entre el club y uno de sus grandes talentos.