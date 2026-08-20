Cumbre inminente Barça-Jorge Mendes

Se agita el mercado. A falta de poco más de diez días para el fin del mercado, el Barça pone la quinta marcha en busca de un delantero centro y de agitar varias salidas que permitan la incorporación de una pieza clave en el esquema de Flick.

Así pues, según ha podido saber SPORT, Jorge Mendes tiene previsto aterrizar este mediodía en Barcelona para reunirse con el club azulgrana y avanzar en varias operaciones de mercado. La visita del superagente portugués tiene, en primer lugar, un motivo evidente: estar presente en los primeros días de João Cancelo en Barcelona, acudir a su presentación y terminar de cerrar los últimos detalles de una incorporación que está prácticamente hecha.

De hecho, todo el mundo da ya por cerrada la llegada del lateral portugués, que incluso está acudiendo a la Ciutat Esportiva Joan Gamper para trabajar en el gimnasio a la espera de que todo quede definitivamente oficializado.

Pero la visita de Mendes va mucho más allá de Cancelo. El agente portugués aprovechará su estancia en Barcelona para reunirse con Deco y Joan Laporta y poner encima de la mesa varios asuntos relacionados con el mercado azulgrana. Y uno de los nombres propios será el de Marc Casadó.

Casadó, una salida que puede desbloquear el mercado

Jorge Mendes siempre ha sido un aliado del Barça en el mercado y en más de una ocasión ha ayudado al conjunto azulgrana a desbloquear situaciones complicadas. Este verano, después de participar en las operaciones de João Cancelo y Karim Adeyemi, quiere volver a echar una mano al club con la salida de Casadó.

Según ha podido saber este periódico, Mendes trasladará al Barça las distintas propuestas que ha recibido por el centrocampista, uno de los futbolistas que tiene más opciones de abandonar la plantilla durante esta recta final de mercado. El club tasa al canterano en una cantidad elevada y ahora quiere conocer de primera mano qué cifras manejan exactamente los equipos interesados para hacerse una idea real de cuánto puede ingresar por su traspaso.

En el Barça dan por hecho que Casadó abandonará el club durante este mercado de fichajes, aunque todavía queda por definir el destino y la cantidad final de la operación. Su salida puede ser importante para generar margen y facilitar nuevos movimientos.

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Los próximos días, por tanto, se presentan especialmente movidos en los despachos. Con Mendes en Barcelona, el club espera acelerar varias carpetas pendientes y empezar a dar salida a futbolistas antes de lanzarse definitivamente a por ese delantero centro que Flick considera necesario para completar la plantilla.