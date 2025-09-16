Cumbre informal de Deco con el agente de Joan Garcia y Dani Olmo.

Son días de reuniones en los despachos aprovechando la presencia de muchos agentes que se encuentran en Barcelona tras presenciar el partido ante el Valencia en el Johan Cruyff. La actividad fuera del césped es intensa y hoy uno de los protagonistas ha sido Andy Bara, representante de Joan García, Dani Olmo y el joven Lovro Chelfi, que se ha reunido este mediodía con el director deportivo, Deco, para tratar de manera informal la situación de los jugadores y charlar de fútbol.

El primer nombre, en boca de todos por cierto, es Joan García. El guardameta ha firmado un inicio de temporada brillante, acumulando varias porterías a cero y consolidándose como un fichaje estratégico para el Barça. El portero de Sallent no solo ha demostrado que es un excelente portero bajo palos, también ha sorprendido mucho por su juego con los pies, confirmando que es un portero de presente pero sobre todo de futuro.

Otro de los representados del agente croata es Dani Olmo, que afronta una temporada decisiva. El jugador de Terrassa, que ya dejó destellos de su calidad la pasada temporada, llega con hambre de títulos. El nivel en el centro del campo del Barça es espectacular y Dani Olmo pretende ser uno de los líderes para llevar al Barça a la final de Champions tras tener la 'espinita' clavada la temporada pasada.

El tercer nombre sobre la mesa es el de Lovro Chelfi. El croata, incorporado este verano procedente del Dinamo Zagreb, forma parte del Juvenil B. La idea es que siga su proceso de adaptación con calma, creciendo paso a paso dentro de la cantera azulgrana. Es un jugador desconocido aún para la gran mayoría de la afición culé y no se tienen ninguna prisa con él aún dado que sigue en proceso de formación.