Cumbre de Deco con el representante de Raphinha para avanzar en la renovación

El FC Barcelona quiere renovar a Raphinha y Raphinha quiere renovar con el FC Barcelona. La brutal temporada del extremo brasileño lo ha convertido en uno de los pilares del proyecto de Hansi Flick y la dirección deportiva blaugrana se ha puesto manos a la obra para asegurar su continuidad a largo plazo.

Con contrato hasta el 30 de junio de 2027, aún con margen de maniobra, el Barça y Raphinha iniciaron hace unas semanas los contactos para alargar el vínculo que les une. Según ha informado Carlos Monfort en 'Jijantes', este viernes Deco se ha reunido con el agente del brasileño para avanzar en la renovación.

Se ha tratado de un encuentro para sentar las bases de las negociaciones, que todavía se encuentran en fase inicial. El Barça está encantado con el rendimiento y la actitud de Raphinha y desea 'atarlo' ante el interés de otros clubes europeos o de Arabia Saudí. El extremo reconoció hace unos días que recibió una propuesta mareante a nivel económico desde el país asiático, pero también que solo piensa en triunfar con la camiseta blaugrana.

"Me informaron sobre la oferta de Arabia Saudí y, sinceramente, me sorprendió mucho porque las cifras eran altísimas. Si me hubieran hecho esta oferta el año pasado, creo que habría ido. En aquel momento estaba destrozado mentalmente y esta oferta habría cambiado mi vida por completo, así como la de mi esposa y mi familia", confesó el atacante en 'TNT Sports Brasil'.

"Quien diga lo contrario está mintiendo. Es imposible ver cifras como estas y no pensar que podrían cambiar completamente tu vida", añadió un Raphinha que, sin embargo, ahora solo piensa en el fútbol: "Creo que aún tengo mucho que aportar en Europa. Todavía puedo contribuir mucho a los éxitos del Barça y esto me da la oportunidad de continuar representando la selección nacional. Esto ha sido lo que ha hecho que mi mente esté cerrada al dinero y más abierta a mis sueños".

El club trabaja sin prisa ni pausa para asegurar la continuidad del cuarto capitán en la plantilla más allá de 2027. Un par de años más, como mínimo. Raphinha tiene 28 años y se encuentra en su 'prime' futbolístico. Más allá de sus brutales números (30 goles y 25 asistencias), esta temporada el brasileño se ha destapado como un líder nato.