¡Cumbre Deco–Pini Zahavi para definir el futuro de Lewandowski!

Mientras buena parte de Barcelona todavía intentaba recuperarse de una noche larguísima de celebraciones por el título de Liga, la actividad en los despachos del Barça ya estaba en marcha desde primera hora de la mañana. Y es que, tal y como ha podido saber SPORT en exclusiva a primera hora de este lunes, Deco se ha reunido esta mañana con Pini Zahavi, agente de Robert Lewandowski y Hansi Flick, en un encuentro clave para el futuro del delantero polaco.

La reunión ha tenido varios temas encima de la mesa, aunque el principal ha sido el futuro de Robert Lewandowski. El delantero polaco sigue reflexionando seriamente sobre qué hacer la próxima temporada y, a día de hoy, todavía no ha tomado una decisión definitiva, pero la realidad es que el futbolista está valorando todas las opciones que tiene delante y tiene serias dudas.

Ayer, como simple curiosidad, un grupo de aficionados detuvo al delantero polaco a la salida del Spotify Camp Nou para preguntarle si seguiría en Barcelona. Su respuesta fue un escueto “no creo”, acompañado de un gesto negativo con la cabeza. Las dudas, por tanto, son evidentes. Lo que sí parece indiscutible es que nada se le puede reprochar al atacante polaco, que ha rendido a un gran nivel desde su llegada. Con goles y una actitud impecable incluso en los momentos más complicados, ha sido una pieza clave para ayudar al Barça a dejar atrás una etapa especialmente difícil.

El jugador tiene la palabra

Hasta ahora, el club azulgrana no había trasladado ninguna propuesta de renovación por escrito ni tampoco había hablado de cifras concretas con el entorno del jugador. Una situación que estaba complicando mucho la toma de decisiones de Lewandowski, especialmente porque otras propuestas sí que han llegado con números claros encima de la mesa. Tanto desde Arabia Saudí como desde la MLS, concretamente el Chicago Fire, han presentado ofertas económicas muy potentes y perfectamente definidas.

El delantero considera que está en un momento clave de su carrera. A sus 38 años recién cumplidos, sabe que posiblemente está ante el último gran contrato de su trayectoria profesional. Por eso quiere meditarlo con calma y hablarlo tranquilamente con su familia antes de tomar una decisión definitiva. De hecho, en su entorno más cercano y también dentro del vestuario nunca ha escondido que las ofertas que ha recibido le hacen dudar seriamente sobre cuál debe ser el siguiente paso en su carrera.

Sin ir más lejos, el propio Lewandowski dejó caer ayer mismo, después del partido y durante las celebraciones, que no descarta acabar su carrera en una liga de menor nivel competitivo. El polaco entiende que ya lo ha ganado prácticamente todo en el fútbol y considera totalmente legítimo valorar también otros aspectos personales y económicos antes de poner punto final a una carrera llena de éxitos individuales y colectivos.

Fuentes cercanas a la negociación aseguran que, a esta hora, no existe ninguna decisión tomada ni mucho menos cerrada, pero no niegan que el futbolista tiene muchas dudas.

Flick ya se da por renovado

Además, durante la reunión también se habló de Hansi Flick y de su renovación. En el club dan prácticamente por hecho que la continuidad del técnico alemán está totalmente encaminada y no se descarta incluso que la próxima semana pueda haber novedades importantes. Sin embargo, será el propio entrenador quien marque los tiempos en todo momento después del durísimo golpe personal que sufrió ayer con el fallecimiento de su padre.

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En el Barça están encantados con el trabajo de Flick, con su actitud y especialmente con el cambio que ha conseguido generar dentro del equipo en muy pocos meses. No existe ningún tipo de prisa y todas las partes mantienen una relación excelente. Mientras tanto, el futuro de Lewandowski, uno de los grandes asuntos tratados esta mañana en Barcelona, entra ya en una fase decisiva.