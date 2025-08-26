Reunión de Deco con el Mallorca con varias carpetas sobre la mesa

El trabajo en estos últimos días de mercado se la acumula a Deco. Las reuniones del director deportivo del Barça con agentes de jugadores y representantes de clubes son constantes. En la tarde de este martes ha sido turno de verse las caras con el Mallorca, club con el que hay varias carpetas abiertas sobre la mesa.

Las cámaras de 'Jijantes' cazaron la cumbre entre el responsable de la faceta deportiva del Barça y dos pesos pesados del organigrama del club balear: el director de fútbol Pablo Ortells y el adjunto a la dirección deportiva Aritz Aduriz. El contacto entre ambos clubes viene siendo fluido durante este verano. Todo empezó con el fichaje de Pablo Torre a cambio de 5 millones por el 50% de los derechos del jugador.

Ahora, con la operación salida encallada en Barcelona, el club bermellón ha mostrado su interés por varios de los jóvenes talentos de la entidad azulgrana. Los nombres por los que la dirección deportiva del Mallorca negocia con Deco son Héctor Fort, que prioriza una cesión, Jan Virgili y Dani Rodríguez.

‼️ INFORMA @JijantesFC ‼️



🚨 REUNIÓN BARÇA - MALLORCA POR JAN VIRGILI, HÉCTOR FORT Y DANI RODRÍGUEZ‼️



Deco se ha visto esta tarde con Pablo Ortells y Aritz Aduriz, director deportivo y adjunto a la dirección deportiva del conjunto balear



👉 En la mesa el futuro de Jan Virgili,… pic.twitter.com/SXXKdcglE1 — Jijantes FC (@JijantesFC) August 26, 2025

Héctor, cerca de decidirse

Con el lateral de Les Corts, el conjunto balear pretende suplir la inminente marcha de Pablo Maffeo, que lleva unos días apartado del grupo. Héctor ha recibido también el interés de Como 1907, Paris FC y varios equipos de la premier como el Aston Villa o West Ham, pero todavía no se ha decidido por ninguna de las ofertas. Tanto el club como él se plantean una cesión simple para que pueda curtirse en la élite y regresar a Barcelona. Fort tiene menos de una semana para tomar una decisión.

Héctor Fort durante un entreno con el Barça / FC BARCELONA

Virgili y Dani, las perlas de la cantera

Por otra parte, el asunto entre Jan Virgili y el Mallorca se remonta al mes de julio. El extremo de 19 años vio frustradas sus aspiraciones al quedarse fuera de la gira de pretemporada con el primer equipo y a volver a la dinámica del Barça Atlètic. Ahí, el jugador recibió la llamada de Iagoba Arrasate, que el convenció del proyecto. Sin embargo, las negociaciones entre clubes se estancaron.

Jan Virgili celebra el gol que marcó contra el Flamengo. / FCB

Hasta el momento, Deco se cerraba a una cesión y pedía cuatro millones por el 50% de los derechos del jugador además de incluir en la operación una cláusula de recompra asequible. Mientras, los baleares ofrecían tan solo dos millones de euros. Habrá que ver cuáles son las condiciones que plantea de nuevo el Barcelona, especialmente, después de la gran actuación de Virgili en la Copa Intercontinental sub-20 el pasado fin de semana, partido en el que anotó un golazo.

El último objetivo que se marca la dirección deportiva del Mallorca es Dani Rodríguez. Hace unas dos semanas, Deco negoció con el Valencia, que pedía la cesión del jugador vasco, algo a lo que el exjugador se negó. Más tarde, el acuerdo entre el Celta y la entidad catalana por el traspaso del jugador estuvo cerca de concretarse. En cualquier caso, en vista a los problemas con el 'fair play', el Barça da prioridad a un traspaso, siempre manteniendo un cierto control sobre el jugador.