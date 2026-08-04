¡Cumbre de Deco en Madrid por Julián Álvarez!

Noticia bomba. Pese a que en los últimos días han surgido informaciones que apuntaban a un enfriamiento de la operación, el club blaugrana sigue trabajando para mantener vivo el fichaje de Julián Álvarez. Según ha podido saber SPORT y 'Jijantes', Deco y Joao Amaral tienen prevista una cumbre inminente con Fernando Hidalgo, representante del futbolista, para seguir trazando la estrategia de una operación que continúa siendo la gran prioridad de la dirección deportiva. El encuentro podría producirse entre hoy y mañana en Madrid, en un escenario discreto alejado del foco mediático.

En el Barça no esconden que la operación atraviesa un momento complicado. La postura del Atlético de Madrid sigue siendo muy firme y el conjunto rojoblanco no contempla la salida de uno de sus futbolistas más importantes. A ello se suma la compleja relación institucional entre ambos clubs, un factor que tampoco ayuda a desbloquear una negociación de estas dimensiones.

Pese a todo, en el Camp Nou mantienen intacta la convicción de seguir peleando por el argentino. Joan Laporta y Deco consideran a Julián el gran objetivo para reforzar el ataque y entienden que aún quedan escenarios por explorar antes de dar la operación por imposible. Precisamente por este motivo, la reunión con Fernando Hidalgo servirá para revisar la hoja de ruta diseñada hace meses y valorar cual serán los siguientes pasos.

En el Barça consideran que ya se dio un paso importante cuando el propio futbolista dejó clara su predisposición de vestir la camiseta blaugrana. Dentro del club creen que la viluntad del jugador siempre tiene un peso importante en este tipo de negociaciones, aunque también son conscientes de que, en una operación de este calibre por si solo no basta para convencer al Atlético.

La reunión prevista por la dirección deportiva blaugrana y el agente argentino del delantero no significa que el fichaje este cerca de cerrarse. Tampoco supone un cambio radical a la situación de la operación. Su finalidad pasa por seguir planificando la estrategia conjunta, mantener un contacto permanente entre las partes y estar prearados para reaccionar por si cambia el escenario en las siguientes semanas.

En el Barça nadie quiere vender optimismo. Al contrario. Admiten que el fichaje es complejo y quedan obstáculos por superar. Sin embargo, mientras exista una oportunidad para incorporar al delantero argentino, Joan Laporta y Deco no piensan bajar los brazos. La cumbre inminente con Fernando Hidalgo es una nueva prueba de que el Barça sigue decidido agotar todas las opciones paras convertir a Julián Álvarez en el gran fichaje del verano.