¡Cumbre Deco-Laporta-Mendes en Barcelona!

El mercado de fichajes ya ha terminado, pero la actualidad alrededor del Barça parece no detenerse nunca. Los movimientos se han acabado por ahora, aunque las conversaciones entre algunos de los grandes protagonistas del verano continúan.

Según ha podido saber SPORT, Joan Laporta, Deco y Jorge Mendes están manteniendo en estos momentos una cena en un restaurante de Barcelona. Presidente, director deportivo y agente se han citado en un encuentro informal para intercambiar sensaciones después del cierre del mercado y comentar diferentes asuntos relacionados con la actualidad azulgrana. No existe ninguna operación caliente encima de la mesa. Se trata principalmente de un encuentro entre tres personas que mantienen una excelente relación desde hace años, pero hay dos nombres que difícilmente pasarán inadvertidos durante la conversación.

La situación de Balde

El primero es Alejandro Balde. El lateral fue uno de los protagonistas de las últimas semanas del mercado después de que el Barça no viera con malos ojos una posible salida si aparecía una propuesta interesante. Una situación que durante algunos momentos generó cierta frustración en el futbolista, que no terminaba de entender el escenario.

Balde finalmente decidió quedarse y siempre ha mantenido que se siente perfectamente capacitado para revertir su situación y recuperar su mejor nivel. El inicio de temporada, sin embargo, está siendo complicado. Los primeros partidos han dejado claro que ahora mismo no está teniendo todo el protagonismo que desearía bajo las órdenes de Hansi Flick y deberá volver a ganarse su sitio.

Lamine Yamal y el Balón de Oro

El otro gran nombre es Lamine Yamal. Su situación deportiva es completamente diferente y en las últimas semanas ha ido ganando fuerza el debate alrededor del Balón de Oro. El propio futbolista aseguró en una entrevista en Universo Valdano que se considera uno de los serios candidatos a hacerse con el premio. La maquinaria alrededor del Balón de Oro empieza a ponerse en marcha. En Madrid se empuja la candidatura de Mbappé y en Barcelona sucede lo propio con Lamine, en unas semanas en las que cada entorno intenta poner en valor los méritos de su futbolista.

Mendes, lógicamente, se mantiene al margen de esta batalla mediática, pero es el representante de Lamine y mantiene además una excelente relación con Laporta y Deco. Su nombre, como el de Balde, forma parte inevitablemente de la actualidad que rodea a los tres protagonistas de la cena.

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El mercado ha bajado la persiana. Las conversaciones, como demuestra el encuentro de esta noche, nunca terminan del todo.