Cumbre de Deco con los agentes de Javi Guerra y Kang-In Lee

Son semanas intensas en clave de mercado de fichajes. Aunque el Barça no tiene previsto acometer ninguna operación de manera inminente, la dirección deportiva mantiene contactos constantes, tanto telefónicos como presenciales, con agentes y clubes para estar al día de cualquier movimiento y anticiparse a posibles oportunidades de futuro.

En ese contexto, según ha podido saber SPORT, Deco mantuvo ayer una reunión en Barcelona con el agente Javi Garrido y con el padre de Javi Guerra, que se desplazaron desde Valencia para encontrarse con el director deportivo azulgrana. Fuentes que fueron testigos de esa reunión aseguran que se trató de una reunión de carácter puramente futbolístico entre personas que mantienen una buena relación desde hace tiempo y que acostumbran a intercambiar impresiones sobre distintos asuntos relacionados con el mercado. Cabe destacar que, aunque pueda resultar llamativa la presencia del padre del centrocampista valencianista, este trabaja en la agencia que representa a su hijo.

Uno de los muchos nombres que aparecieron durante la conversación informal fue, precisamente, el de Javi Guerra. El centrocampista valencianista ya estuvo en la órbita del Barça el pasado año y su situación volvió a ser comentada de manera informal durante el encuentro. Nada más allá de una consulta habitual sobre su momento actual y su situación contractual, aprovechando además la presencia de su padre en la reunión. El padre del futbolista aseguró hace una semana que ""de momento tiene contrato. Nosotros no tenemos ninguna intención de marcharnos a ningún sitio ni nada. Él está a gusto en casa. Está en el Valencia, que es un club exigente en el que en el mismo año ha vivido una gran pitada y una gran ovación. A él le gustaría estar aquí... y en el nuevo Mestalla".

Su rendimiento gustó en Can Barça

De hecho, no es la primera vez que el nombre del futbolista surge en una conversación entre ambas partes. Tal y como ha podido saber este periódico, durante una reunión mantenida en el pasado para tratar otros asuntos, Deco ya mostró interés por conocer la situación de Javi Guerra. Un detalle que demuestra que es un jugador al que el club sigue desde hace tiempo, aunque eso no significa que exista ninguna operación en marcha ni una intención inmediata de lanzarse a por su fichaje.

La reunión también sirvió para hablar, insistimos, de manera muy informal, de Kang-In Lee. El futbolista del PSG, que interesa mucho al Atlético de Madrid, es otro de los jugadores cuya situación fue comentada durante el encuentro. En este caso, como sucede con decenas de futbolistas cada año, el interés se limitó a conocer su contexto actual y la realidad de su situación deportiva. No existe ninguna ofensiva prevista ni ninguna negociación abierta por el internacional surcoreano, aunque el director deportivo le sigue.

Deco, muy implicado con La Masia

Además, SPORT ha podido saber que también se trató la situación de un joven futbolista perteneciente a la cartera de la agencia de Garrido, así como de Tommy Marqués, jugador representado por la misma agencia. Un asunto que encaja con la nueva dinámica de trabajo impulsada en los últimos meses por Deco y João Amaral. El director deportivo está cada vez más implicado en cuestiones relacionadas con la cantera y participa de forma más activa en el seguimiento de jóvenes talentos, una labor en la que trabaja de forma coordinada con el responsable de scouting azulgrana.

Por todo ello, la reunión tuvo relevancia por los nombres presentes y por los temas tratados, especialmente por la presencia de Javi Guerra padre. Sin embargo, desde todas las partes consultadas se insiste en trasladar un mensaje de calma. Se habló de fútbol, de situaciones de mercado y de jugadores interesantes, pero no de operaciones inminentes. Una diferencia importante en un mercado en el que muchas veces una simple consulta acaba interpretándose como el inicio de un fichaje.