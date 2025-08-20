Cumbre de Deco con los agentes de Iñaki Peña y Héctor Fort

El Barça no tiene previsto fichar, pero sí debe acometer salidas para ganar margen de fair play e inscribir a Roony Bardghji, Gerard Martín y el guardameta Szczęsny. La prioridad del club, a estas alturas de mercado, no es añadir piezas sino ordenar la masa salarial y acabar con el rompecabezas de las inscripciones para no depender de malabarismos contables.

Según ha podido saber Sport, el agente de Iñaki Peña y Héctor Fort, Fernando Solanas, se ha reunido esta mañana con el director deportivo azulgrana, Deco. La cumbre se ha producido en la Ciutat Esportiva Joan Gamper y ha durado una hora y media.

Iñaki Peña tiene encima de la mesa varias propuestas que está valorando con calma. El Como —que ya ha reforzado su meta con el joven brasileño Henrique Lopes Menke, cedido desde Internacional de Brasil— sondeó su incorporación, aunque no hay nada cerrado. En cualquier caso, la vía italiana no es la única. En España, el Celta se ha convertido, a día de hoy, en una de las opciones más serias para el guardameta. La decisión, más allá del ruido habitual de agosto, se tomará buscando minutos y encaje deportivo. También teniendo en cuenta el elevado salario del jugador.

Más salidas

Respecto a Héctor Fort, aún se está analizando la fórmula. Se desconoce si se marchará cedido o traspasado y ya tiene varios equipos interesados en hacerse con sus servicios desde hace semanas. El Barça tiene claro que no se trata solo de liberar fichas. El objetivo es que los cedidos encuentren el contexto adecuado para volver con más experiencia y, de paso, permitir al Barça cuadrar las cuentas del límite salarial. Así pues, se entienden estas operaciones como pequeñas ‘palancas’ para desbloquear inscripciones y estabilizar un vestuario que pide espacio para los que vienen empujando.

Con Marc Casadó, pese a todo el runrún, la película es distinta. Internamente transmite que intención, al menos hasta mitad de temporada, es quedarse en Barcelona. Se ve preparado y confía en él mismo competir por su sitio aquí. Si no tiene la participación esperada en este primer tramo, ya habrá tiempo de analizar su futuro. Pero hoy por hoy, su apuesta es quedarse y crecer.

Así pues, el mercado azulgrana está más centrado en la puerta de salida que en la de entrada. Si el club ejecuta bien esas tres operaciones y cierra el capítulo de la portería, Bardghji y Gerard Martín podrán entrar en la lista, y el Barça afrontará la temporada con menos ruido y más certezas.