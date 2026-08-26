Cumbre de Deco con los agentes de Héctor Fort para negociar su salida

Son días intensos en el mercado de fichajes del Barça, especialmente en el capítulo de salidas. El club necesita resolver varias operaciones para poder afrontar posteriormente nuevas incorporaciones y una de las carpetas que está encima de la mesa es la de Héctor Fort.

En este sentido, según ha podido saber SPORT, Arturo Canales y Fernando Solanas, agentes de Héctor Fort, han acudido hace escasos minutos a los despachos de Deco para mantener una reunión en la que se abordará el futuro del lateral azulgrana.

Fort sabe que su salida está encima de la mesa y es plenamente consciente de la situación. El Borussia Dortmund está apretando con fuerza para hacerse con sus servicios, mientras que la Real Sociedad tampoco se rinde y mantiene un importante interés en el futbolista. El conjunto donostiarra confía mucho en sus cualidades y quiere estar bien posicionado ante una posible operación.

Precisamente por ello, Deco quiere conocer de primera mano las propuestas que maneja el entorno del lateral. La dirección deportiva ha solicitado la reunión para analizar las diferentes opciones y empezar a definir cuál puede ser el mejor destino para todas las partes.

El Barça quiere mantener el 50%

En el Barça están muy satisfechos con la evolución de Héctor Fort. De hecho, dentro del club se ha utilizado en varias ocasiones su caso como ejemplo de cómo una cesión puede servir para que un futbolista joven gane minutos y aumente su valor. Pese a pasar una parte importante de la pasada temporada lesionado, cuando estuvo disponible tuvo continuidad, marcó goles y consiguió ganarse la confianza de su entrenador.

Ese rendimiento permite ahora al Barça afrontar su salida desde una posición diferente. El objetivo azulgrana pasa por ingresar alrededor de diez millones de euros por el 50% de sus derechos, manteniendo así una parte importante de una posible operación futura. Es una fórmula que el Barça está utilizando con varios de sus jóvenes. El club consigue un ingreso inmediato, pero conserva un porcentaje pensando en una futura revalorización. En el caso de Fort, la intención responde también a la confianza que siguen teniendo en su potencial.

La reunión de este miércoles puede servir para avanzar. Borussia Dortmund y Real Sociedad están encima de la mesa y ahora Deco quiere conocer exactamente qué posibilidades tiene Fort antes de tomar una decisión sobre su salida.