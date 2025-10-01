Cumbre de Deco con los agentes de Dani Olmo

Los días previos a los partidos de Champions League en Barcelona siempre son intensos y más cuando el Barça se mide a un rival del potencial del PSG. En estas horas, varios agentes —de la plantilla o de otros equipos— aprovechan para reunirse con la dirección del club y tratar la situación de sus jugadores. Ayer, según ha podido saber SPORT, los representantes de Dani Olmo y Joan Garcia, Juanma López y Andy Bara cenaron con Deco en Barcelona para repasar el momento del futbolista de Terrassa y comentar la lesión de Joan Garcia, operado hace unos días. Antes, los agentes comieron y pasaron la tarde con el centrocampista, que tiene contrato hasta 2029 y, con las bajas de Fermín y Gavi, empieza a ganar continuidad en la mediapunta.

A la cita no pudo acudir el presidente Joan Laporta, que pese a que mantiene una gran relación con los dos representantes, a esa misma hora mantuvo otra reunión en un mítico restaurante de la ciudad con el director de los servicios médicos del Barça, Xavier Corbella, y dos médicos argentinos.

Hoy, ante un adversario de nivel mundial que alzó la Champions el verano pasado, Olmo dispone de una oportunidad para exhibir sus cualidades. Se espera que sus agentes vean el partido desde el palco presidencial y se que el futbolista sea titular. De hecho, la semana pasada, tal y como os contamos en SPORT, uno de sus dos agentes viajó la semana pasada a Croacia junto a Deco para presenciar el partido de Europa League entre Dinamo-Fenerbahçe, lo que pone de manifiesto que la relación es magnífica.

Olmo cumbre agentes / Monfort

Los 'mimos' de Flick a Olmo

El Barça afronta mañana ante su afición uno de los partidos que, pese a no ser definitivos a nivel de títulos, dictaminarán si el equipo de Flick está en condiciones de plantar cara a todo un Paris Saint-Germain de Luis Enrique que viene de alzar el título de Champions. Dudas nadie tiene, pues el Barça dispone de un auténtico equipazo, pero en días así es donde se ve quién asume el mando y marca la diferencia en partidos de máximo nivel. chat

Y ahí es donde Dani Olmo gana protagonismo. Ayer, antes del entrenamiento, charló dos minutos con Hansi Flick a pie de campo. El técnico alemán lo considera pieza clave para el tramo que llega y, con las lesiones prevé darle los minutos que no le dió en el tramo inicial de temporada, antes de las lesiones de Fermín y Gavi. Las cámaras, justo antes que empezaran los rondos de calentamiento, captaron la conversación distendida que el de Terrassa y el técnico alemán mantuvieron.

Ganando protagonismo

En lo deportivo, el jugador viene de completar los 90 minutos ante Oviedo y Real Sociedad. El club lo considera un pilar para cumplir los objetivos y de ahí el precio que se pagó por él hace dos veranos, señal de la confianza que hay depositada en él.

Ahora, con más presencia por las bajas, su calidad será determinante para medir si este Barça está listo para responder a una cita de máximo nivel como la de mañana. Será a las 21 horas en Montjuïc y con ambos conjuntos marcados por la plaga de bajas. Mientras que Flick no podrá contar con Gavi, Joan Garcia o Raphinha, Luis Enrique tampoco dispondrá de jugadores clave en sus filas como Marquinhos, Doué o Dembélé.