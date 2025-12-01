¡Cumbre de Deco con los agentes de Araujo en la Ciutat Esportiva!

Cumbre de última hora en la Ciutat Esportiva. Los agentes de Ronald Araujo, Edoardo Crjnar y Edoardo Mazzolari, se han reunido este mediodía con el director deportivo del Barça, Deco, en un encuentro que llega tras varios días de incertidumbre alrededor del central uruguayo y del ruido generado después de su expulsión ante el Chelsea.

El club vive un contexto tenso en torno a la figura de Araujo, pero diversas voces internas, tanto ejecutivos como directivos, han querido mostrar públicamente su apoyo al defensor. Aunque desde la junta reconocen que la acción en Londres fue un error de peso, insisten en que no altera en absoluto la valoración global del jugador. Lo consideran un líder competitivo y un futbolista plenamente capacitado para seguir siendo una referencia en el eje de la defensa. Su confianza en él se mantiene intacta y el episodio europeo, remarcan, no hace más que reforzar la voluntad de acompañarlo y respaldarlo en este momento.

"Situación privada"

Araujo no ha acudido a la Ciutat Esportiva en los últimos días y Hansi Flick ha asegurado en rueda de prensa que "es una situación privada en la que no quiero entrar y agradecería que respetárais su intimidad". El central, no participado en la sesión matinal de hoy aunque sí ha regresado a las instalaciones, tal y como ha captado SPORT. El central no pudo estar presente en el partido frente al Alavés y tampoco estará disponible para el encuentro de mañana ante el Atlético de Madrid, ya que aún no está en condiciones de competir.

La reunión de hoy con sus representantes servirá para repasar su situación actual y alinear sensaciones en unas semanas marcadas por mucho ruido externo. Tanto el entorno del jugador como el propio Barça buscan tranquilidad y cohesión en un momento en el que el foco mediático ha crecido de forma notable alrededor del central charrúa.

Disponible ante el Betis

El plan del Barça es que Araujo, que hoy ha hecho trabajo de recuperación en el gimnasio, pueda llegar a tiempo para sumar minutos en el Benito Villamarín si Flick lo considera oportuno. El uruguayo está totalmente descartado para el partido de mañana y la previsión es que regrese al césped con el grupo, aunque sus propias sensaciones serán las que determinen finalmente su disponibilidad.