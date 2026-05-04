¡Cumbre de Deco con los agentes de Anthony Gordon!

El Barça sigue rastreando el mercado en busca de un extremo izquierdo de garantías que sea capaz de aparecer en los momentos clave de la temporada. La necesidad está clara en la comisión deportiva, que lleva tiempo analizando distintos perfiles que encajen en la idea de juego y en la situación económica actual del club. En ese sentido, uno de los nombres que gusta en la dirección deportiva es el de Anthony Gordon, actual futbolista del Newcastle United, tal y como ha contado Alex Pintanel en RAC1.

Es más, SPORT ha podido captar las imagenes de una reunión de Deco y Bojan Krkić que se produjo el pasado jueves por la tarde con representantes de la agencia Unique Sports para conocer de primera mano la situación contractual del jugador. Los agentes Will Salthouse y Adam Dugdale, que están esta semana de ruta por Europa reuniéndose con varios clubes, estuvieron en la Ciutat Esportiva Joan Gamper para sentarse con la dirección deportiva y conocer de primera mano la intención del club azulgrana.

Gordon tiene contrato hasta 2030 y un valor de mercado cercano a los 60 millones de euros. Sin embargo, fuentes consultadas aseguran que ya ha recibido ofertas que rondan los 80 millones, una cifra que complica seriamente cualquier intento del Barça por hacerse con sus servicios. Aunque es una operación que no se puede dar por descartada dado que el jugador gusta mucho futbolísticamente, desde el conjunto azulgrana consideran muy difícil poder igualar las ofertas que el Newcastle ha recibido en las últimas semanas. En paralelo, el club azulgrana se está planteando no ejecutar la opción de compra de 30 millones por Marcus Rashford. La diferencia económica entre ambas operaciones, de unos 50 millones, supone un obstáculo importante y deja el posible fichaje del atacante británico como una operación muy difícil a día de hoy.

El Bayern viene pisando fuerte

El Barça, en caso de realmente querer apostar por el extremo británico, no solo deberá luchar de lo lindo en lo económico, sino que deberá avanzarse a un Bayern de Múnich que ya lleva tiempo hablando con el entorno del futbolista y que, hasta la fecha, ha sido uno de los equipos que más se han interesado por él. El club bávaro xbusca reforzar su parcela ofensiva con un perfil dinámico y decisivo en el uno contra uno y onsideran que el extremo encaja en esa idea, especialmente por su capacidad para desequilibrar y rendir en escenarios de máxima exigencia.

Aun así, queda mucho para la apertura del mercado de fichajes y todo está por decidir. La operación se presenta, a día de hoy, muy compleja, mientras el Barça queda a expensas de las salidas y de definir su hoja de ruta para evaluar la viabilidad de determinados fichajes.