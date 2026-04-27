¡Cumbre de Deco con el agente de Víctor Muñoz!

Son semanas de movimientos y muchas reuniones en Barcelona. Con el equipo eliminado de la Champions League y obligado a hacer ligeros retoques en la plantilla para convertirla en una de las más competitivas de Europa, la dirección deportiva ya trabaja activamente en el mercado de fichajes mediante todo tipo de movimientos.

Según ha podido saber SPORT, Deco mantuvo una extensa reunión con Juanma López, CEO de Niagara Sports y agente de Víctor Muñoz, el talentoso extremo de Osasuna que está cuajando una gran temporada en el conjunto navarro.

Fuentes consultadas por este periódico aseguran que, aunque en el fútbol no se puede dar nada por imposible, la operación se antoja, a día de hoy, muy complicada. El futbolista no genera consenso en todos los sentidos y el Barça, que no atraviesa su mejor momento económico, sabe que tendrá que pagar una cantidad no precisamente baja si quiere incorporar un extremo de garantías, goleador y con desborde, por lo que prefiere que, al menos, tenga más experiencia y sea capaz de ser diferencial en grandes partidos. “Queremos un extremo capaz de marcar diferencias en unas semifinales de Champions y que, sin tener una edad avanzada, tenga esa mezcla de juventud y experiencia que necesitamos”, se ha escuchado estas semanas en los despachos.

En el club azulgrana, además, son conscientes de que fichar al jugador sería algo contraproducente, ya que se estaría beneficiando automáticamente al Real Madrid, club que podría recuperarlo por ocho millones de euros y que, además, posee el cincuenta por ciento de un posible traspaso. Por lo tanto, en caso de que el Barça quisiera pagar la cláusula de rescisión íntegra, de 40 millones de euros, el Real Madrid recibiría 20.

Encantados con Joan Garcia

En el club están encantados con la temporada del portero de Sallent, conscientes de que han encontrado, sin tener que esperar años, a un guardameta que salva partidos, da puntos y gana títulos. El pasado verano hubo un largo culebrón y muchos debatían si iba a cambiar de equipo para ir al eterno rival, pero el tiempo le ha dado la razón al portero, que está, a día de hoy, entre los mejores del mundo. Buena prueba de ello es que, por primera vez, ha sido convocado con la selección española absoluta.

Con un largo contrato hasta 2031 y por solo 25 millones de euros, su fichaje se convierte en uno de esos que comúnmente se denominan estratégicos, ya que el Barça ha dado con la tecla y, si todo va bien y mantiene este nivel, tiene portero para los próximos diez años.