Cumbre de Deco con el agente de Roony Bardghji

Deco mantuvo ayer en Barcelona una reunión informal con el agente de Roony Bardghji en la Ciutat Esportiva. Fue una toma de contacto breve para repasar el momento del futbolista y analizar cómo se está adaptando tras su llegada en este mercado. La sensación que transmitió la dirección deportiva es que el plan va por buen camino. En el club valoran la seriedad del futbolista en el día a día y la forma en que está respondiendo cuando le toca participar.

Tras unos meses de adaptación, ahora empieza a verse esa versión que enamoró a Deco en su etapa en el Copenhague, con desparpajo para encarar y un buen regate. Las bajas en la parcela ofensiva han abierto un hueco y Roony está sumando más minutos. Cada aparición deja pequeños signos de crecimiento, pidiendo el balón y arriesgando en en el uno contra uno, haciendo que cada vez se vaya encontrando más acertado en la toma de decisiones.

Una larga historia

La relación entre Deco y el entorno del jugador viene de lejos. En el departamento deportivo ya tenían marcado su nombre desde hace años, cuando destacaba en el Copenhague. Hubo contactos y seguimiento constante pero en una de aquellas reuniones en las instalaciones del Barça, el agente recibió la peor noticia posible. Roony había sufrido una lesión que le iba a apartar del verde durante un largo periodo. Aquello enfrió cualquier movimiento y obligó a esperar el momento oportuno, que apareció este pasado verano.

Ahora, ya instalado en Barcelona y completamente adaptado, Bardghji puede ser un jugador muy importante para el equipo. De hecho, Hansi Flick abrió ayer otra puerta interesante en la previa. El técnico recordó que Lamine Yamal ya está recuperado y saldrá de inicio, pero dejó caer que Roony podría ayudar en otros lugares en el ataque azulgrana. Sus palabras fueron claras: “Tambien podemos ver a Roony como delantero o media punta, ya sea cuando está en el banquillo o de titular. Pensamos en el once inicial, pero también en los que acaban el partido, y comentamos cuáles opciones son las mejores..”

Eso con lo que se ve en los entrenamientos. Roony entiende bien los espacios y puede aparecer por dentro para dar continuidad o atacar el área. Si el plan lo requiere, no sería extraño verle en una posición menos abierta que la habitual. El club confía en que su progreso siga esta línea y que, con minutos, su impacto sea cada vez mayor.