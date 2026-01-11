Cumbre de Deco con el agente de Marcus Rashford en Arabia Saudí

Novedades en la concentración del Barça desde Jeddah. Según ha podido saber SPORT, Deco se ha reunido con el agente de Marcus Rashford en el hotel Ritz-Carlton, donde se aloja el equipo durante esta gira. El encuentro, de carácter informal e informativo, ha servido para actualizarse con la situación del futbolista británico y confirmar las buenas sensaciones del club azulgrana con Marcus.

En el Barça están muy contentos con su rendimiento y también con su actitud desde el primer día. Rashford ha encajado sin problemas en el grupo, se ha adaptado rápido a la forma de trabajar del equipo y mantiene una relación muy cercana con sus compañeros. Fuentes del vestuario aseguran verle muy integrado desde el primer día y manteniendo una especial relación con los jugadores de habla inglesa y más jovenes de la plantilla.

Aunque el club no quiere tomar decisiones definitivas pues considera que aún es muy pronto, la idea que ahora mismo gana fuerza es clara. El Barcelona contempla comprar al jugador al Manchester United y ejecutar la opción de compra fijada en 30 millones. No hay prisa, pero sí una sensación interna de que se trata de una oportunidad interesante tanto a nivel deportivo como económico.

Rápida adaptación

Desde su llegada a Barcelona, el delantero británico ha marcado 9 goles y ha dado 7 asistencias, cifras que reflejan su impacto inmediato en el equipo. Más allá de los datos, el cuerpo técnico encabezado por Hansi Flick destaca su capacidad para adaptarse a distintos roles pues puede jugar como extremo izquierdo o como delantero centro. Su polivalencia, especialmente teniendo en cuenta las muchas lesiones del equipo azulgrana esta temporada, se tiene muy en cuenta a la hora de valorar su compra definitiva.

Por todo ello, su continuidad está sobre la mesa y su futuro podría resolverse más adelante, cuando el club tenga claro el contexto económico y deportivo del próximo curso. A la espera de que esto suceda, Rashford sigue centrado en rendir y el Barça observa con atención una operación que podría marcar parte de su planificación futura en la delantera.