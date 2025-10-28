Cumbre de Deco con el agente de Dani Olmo

Haya mercado de fichajes o no, la actualidad azulgrana es intensa y nunca se detiene, con reuniones y movimientos constantes. Durante el día de hoy, según han podido captar las cámaras de SPORT, Andy Bara, representante de Dani Olmo, se reunió con Deco, director deportivo del Barça, en un restaurante de Barcelona para hablar de la hoja de ruta del jugador, que atraviesa un periodo de lesiones complicado para cualquier jugador. En el club y en su entorno apelan a la calma pues el plan apunta a un regreso entre una y dos semanas si la evolución se mantiene.

Según ha podido saber este medio, el encuentro ha transcurrido con cordialidad, fruto de la buena relación entre las partes. No hay preocupación por la situación de Dani Olmo, pero sí el propósito de identificar con precisión el origen de las molestias y por qué han sido reiteradas. Por ello, fuentes del club aseguran que no se descarta que se lleven a cabo pruebas adicionales en un futuro, así como un posible análisis completo para identificar factores que han surgido en los últimos meses y elaborar un plan preventivo personalizado. Por ahora no hay nada confirmado pero es una opción viable a día de hoy.

Deco y Andy Bara saliendo del restaurante en el que se han reunido durante tres horas este mediodía / monfort

Cabe destacar que hace un año ya se sometió a un estudio físico minucioso que evaluó distintos parámetros corporales y musculares, lo que permitió adaptar los entrenamientos a sus particularidades. Ahora, viendo que las molestias, especialmente en el gemelo persisten, no se descarta hacer nuevas pruebas para entender el por qué de sus constantes lesiones.

Fe ciega en su calidad

La idea del club con Dani Olmo es dar con la tecla en el aspecto médico para poder volver a disfrutar de esa versión de Dani Olmo que enamoró al barcelonismo y ayudó al equipo a lograr el título de Liga y Copa el año pasado. Se considera que un jugador de sus características no puede estar disputando apenas una decena de apariciones y se confía en que, una vez recuperado, será un jugador clave para el equipo.

Fermín López, Dani Olmo y Marc Casadó celebran un gol contra el Getafe en el Estadi Johan Cruyff / Dani Barbeito

En el entorno del futbolista hay la inquietud propia de estos procesos, pero también la certeza de que, con un ajuste adecuado del esfuerzo y la coordinación entre el cuerpo técnico y los servicios médicos, el asunto puede resolverse. Con un contrato de larga duración, hasta 2030, el objetivo es lograr la versión más estable de Dani Olmo.

Así pues, la reunión de hoy ha servido para hablar de la situación actual del jugador de Terrassa que, salvo contratiempo, podría volver a entrenar con el grupo en breves estar disponible en unas dos semanas para sumar minutos de forma progresiva y volver a la dinámica.