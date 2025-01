Cumbre decisiva con Araujo

El Barça lo tiene claro: nada ni nadie es más importante que el poder ganar un título. Así pues, todo lo relacionado con la situación de Ronald Araujo se tratará a partir de la semana que viene, una vez disputada la final de la Supercopa de España, como viene informando SPORT. La postura del club es clara: el jugador no está en venta, la intención del Barça no es venderle. Sin embargo, la entidad que preside Joan Laporta tampoco quiere a nadie que no esté a gusto como azulgrana.

La previsión a día de hoy es que a principios de la semana que viene se produzca una reunión entre el jugador y el club. En dicho encuentro el Barça querrá saber por boca del defensa si realmente desea cambiar de aires en este mes de enero. Si es así, el club escuchará a una Juventus muy interesada en el charrúa. Porque, al menos por ahora, es solo Barça o Juventus. No hay más.

Si Araujo manifiesta que está decicido a abandonar el Barça, la 'Vecchia Signora' deberá presentar una primera oferta formal a la altura del valor que el club catalán cree que tiene Ronald. Es decir, un mínimo de 50-55 millones fijos. Y después, unos variables sobre los que sí habría más margen para negociar. Por menos de esto no habrá recorrido.

El Barça tiene claro que no malvenderá al central y además su deseo inicial es no debilitar la plantilla defensivamente de cara a la segunda mitad del curso -Flick ya dejó claro que no querría desprenderse de él-. Así pues, en caso de que Ronald comunique 'oficialmente' que quiere irse será clave hasta dónde quiera llegar el conjunto transalpino en su intento de convencer al Barça. No será sencillo satisfacer las pretensiones del club catalán pero una oferta que se acerque a ellas unida a presión por parte del jugador llevarían al Barça a escuchar y plantearse qué hacer.

El Barça preferiría vender en verano

Para que la entidad catalana diera luz verde debería haber una diferencia significativa entre lo que ofrezca la Juventus ahora y lo estimado que se podría obtener por Ronald en verano, cuando más equipos entrarían en la puja. Si esa diferencia no es significativa, el Barça prefiere seguir con Araujo como mínimo hasta junio y competir por todos los títulos con un efectivo de garantías como es el charrúa. Y llegado el verano, si el jugador no quisiera renovar, sería el momento de buscarle una salida.

Por último, hay otro factor que juega en todo esto. Dependiendo de cuál sea el resultado de la Supercopa de España, las opciones de que el Barça abriera ahora la puerta de salida a Araujo serían mayores o menores. Un triunfo culé podría jugar a favor, mientras que una derrota complicaría cualquier traspaso.