Cumbre clave entre Deco y Flick para fichar

La planificación deportiva del Barça afronta horas decisivas. Deco aterrizará en Barcelona este jueves y tiene marcada en rojo una reunión con Hansi Flick para abordar el escenario actual del mercado.

El director deportivo y el técnico alemán compartirán mesa para analizar la situación del límite salarial, las dificultades para incorporar refuerzos y las decisiones estratégicas a tomar antes del cierre de la ventana de fichajes.

La prioridad es clara: si el club alcanza finalmente la regla del 1:1, el margen económico disponible para fichar sería reducido. En ese contexto, ambos valorarán si merece la pena esperar al mercado de invierno, cuando las necesidades de la plantilla estén más definidas, o si se arriesgan con un último movimiento en agosto.

El perfil del fichaje

Como os contamos en SPORT, tanto Flick como la dirección deportiva mantienen como objetivo preferente la llegada de un jugador defensivo polivalente, con perfil zurdo y capacidad para actuar tanto de lateral como de central. Aun así, el técnico, que es el más partidario de fichar en esta ventana, no descarta abrir el abanico a otras opciones que refuercen al equipo en posiciones clave.

De todos modos, atendiendo a las restricciones económicas y a las necesidades del equipo, no se espera un fichaje de gran nombre. De hecho, Deco ya apuntó al 'overbooking' en la defensa, lo que implicaba que uno de los centrales tendría que salir. Por aquel entonces, Christensen parecía el principal candidado a abandonar las filas azulgranas, pero finalmente fue Iñigo quien acabó marchándose.

Así las cosas, la dirección deportiva busca un central sub-23 con progresión que se pueda incorporar con ficha del Barça Atlètic y que esté en dinámica de primer equipo. Se seguiría la hoja de ruta que se planteó con Roony Bardghji, aunque parece que este no pisará el filial.

La demanda de Flick

En paralelo, el alemán ha sido claro en su petición de no perder más efectivos: la salida de piezas importantes como la de Iñigo Martínez, de la que se enteró en pleno vuelo regresando de la Gira Asiática, complicaría cualquier plan y obligaría a reajustar sobre la marcha. Con margen hasta el 1 de septiembre, en el Camp Nou no se descarta ningún escenario y el mercado sigue completamente abierto.

No obstante, en caso de que no se lleve a cabo ninguna incorporación en el eje de la zaga, Flick contaría con la alternativa de mover a Gerard Martín a la demarcación de central zurdo, tal y como ya ha hecho durante la gira de pretemporada. Además, en el equipo de Belletti aguardan los prometedores centrales Andrés Cuenca y Álvaro Cortés.