Cumbre Barça-Sporting de Lisboa por el fichaje de Vitor Roque

El futuro de Vitor Roque se calienta. El Barça está haciendo todo lo posible por desvincular de forma defintiva al futbolista y recuperar el dinero invertido aunque sea a la larga. El director deportivo del club blaugrana, Deco, está agilizando los contactos con diversos clubs y este viernes se vio con el Sporting de Lisboa en una cumbre que hace ser optimista al Barça. Deco estaráya hoy en Valencia con el equipo y espera que la próxima semana quede definido el futuro de Vitor Roque.

El Sporting de Lisboa ha aparecido en escena ya que busca un delantero de nivel en el mercado. Todas las negociaciones que tenía en marcha se ha ido cayendo y preguntó al Barça or Vitor Roque. Primero, por un préstamo pero ahora ya se está hablando de una venta condicionada. Una operación que podría asemejarse a la de Trincao. En aquel entonces, el Sporting pagó tres millones de cesión y 7 en la compra y ahora el precio final debería llegar a los 30 millones de euros.

El Barça está priorizando esta vía ya que el Sporting de Lisboa está muy interesado en el futbolista.El Everton también preguntó,pero por ahora no ha presentado oferta formal según confirman fuentes delclub blaugrana. Las opciones de Bournemouth y Oporto se han caído y la Lazio ha dejado de dar señales de vida. La opción portuguesa puede ser una buena salida para todas las partes.

Pese a todo, Vitor Roque, que desea irse del Barça porque no lo está pasando bien, quiere elegir destino.Su agente lo está ofreciendo por España y el Betis es el equipo que mayor interés ha puesto pero solo puede optar a un préstamo que al Barça no le interesa. Si sale la opción del Sporting de Lisboa, el Barça presionará para firmarla. De hecho, e club blaugrana estaba de acuerdo en traspasarle al Al Hilal de Arabia Saudí, pero el futbolista no llegó a un acuerdo y no tenía demasiadas ganas de realizar esta aventura. El Sporting es diferente porque seguiría en Europa.