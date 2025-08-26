Cumbre de alto nivel en las oficinas del Barça a una semana de cerrar el mercado

Última e intensa semana de mercado de fichajes con mucho movimiento en los despachos. Pese a no poder fichar y con la urgente tarea de inscribir, el Barça sigue trabajando para estar en contacto con los principales agentes del mundo del fútbol para enterarse de todo lo que acontezca en el mercado.

Según ha podido saber Sport, el director deportivo del Barça, Deco, se ha reunido hoy con Raúl Costa, abogado y agente de la reconocida agencia AS1, compañía que representa a figuras de primer nivel como Luis Díaz o Rúben Amorim. La relación entre ambas partes no es nueva, ya que durante el pasado verano ya compartieron intensas conversaciones en torno a la posible llegada de Díaz al Barça, una operación que finalmente no se concretó, pero que ha dejado la puerta abierta a un contacto fluido y directo como el que se ha producido hoy.

Lo realmente llamativo del encuentro ha llegado tras esa primera reunión. Deco y Costa se han desplazado hasta las oficinas del Camp Nou. Allí aguardaban Joan Laporta y varios miembros de la junta directiva como Joan Soler o Enric Masip. En la mesa también se ha sumado Ignacio Aguillo, CEO de AS1, que no estuvo presente en la primera reunión pero sí en la segunda celebrada en las oficinas del estadio.

La presencia del máximo mandatario de la agencia cobra un interés añadido si se tiene en cuenta que uno de sus representados es Jofre Torrents, joven talento de la cantera azulgrana que ha dejado muy buenas sensaciones durante la pretemporada con el primer equipo. De hecho, anoche los agentes compartieron cena con los padres del futbolista, que renovó hace tres meses hasta 2028 en una apuesta del club, que confía plenamente en sus capacidades y lo ve un lateral de presente y sobre todo de futuro.

Por el momento se desconoce con certeza qué asuntos se han puesto sobre la mesa en estas reuniones, aunque la importancia de los protagonistas y el escenario de la reunión bastan para situar el encuentro como un movimiento importante y estratégico en la planificación del Barça.

Esta reunión solo es una de las muchas que se esperan en los próximos días. Sin ir más lejos, el Barça espera la visita del ayuntamiento para ver las obras del Spotify Camp Nou, así como varias reuniones de la dirección deportiva con representantes de jugadores.