¿Quién es el culpable de la derrota? Las reacciones de la afición culé al Atlético de Madrid - Barça
En SPORT queremos saber vuestra opinión tras el partido de ida de semifinales de la Copa del Rey en el Metropolitano
Esteban
Primero el árbitro que permitió entradas de roja y las convirtió en amarilla y después de los jugadores que en lugar de quejarse por las entradas tenían que haber hecho lo mismo ellos y por último, en lugar de seguir sacando el balón jugado, el portero debería haber sacado en largo, con lo cual desaparecía la presión del Atlético
Jose Miguel
Kounde y Balde. Ya vale de no señalarlos. Llevan una temporada lamentable los dos. Son un coladero.
Dídac
Partido que había que salir al 200%, no lo hicieron y eso se ve en el campo, relajación y falta de concentración en los goles, sobre todo en el primer gol, luego los demás vienen porque no tiras bien la línea del fuera de juego y eso hace que te contragolpeen con mucha facilidad, la culpa ayer fue toda de los jugadores.
Fernando Perales
La imperiosa necesidad que tenía el Aleti de resolver la eliminatoria para optar a un título, y estar en la próxima Supercopa de España.
Víctor De les Cases
Quedó retratado el portero, quedaron retratados los dos laterales pero quien no apareció tanto y tienen tanto o más culpa son los centrocampistas. Ellos debían parar a Griezmann y a Koke, quienes jugaron a sus anchas y los centrocampistas del Barça nunca auxiliaron a la defensa. Flick debe pasar revista, tomar nota y castigar a quien toque.
Tito Culer
Los jugadores, salieron dormidos en un escenario grande. Sin Pedri y Raphinha, el lenguaje corporal de algunos jugadores es para ponerse a llorar. Un partido más de De Jong naufragando cuando tiene que ser el líder del centro del campo. Lo del árbitro y el VAR, mejor no decir nada, ¡la misma *** de siempre!
Buenos días y bienvenidos a este espacio de debate. Esperamos vuestros comentarios sobre el partido y vuestro análisis de la derrota... ¡Empezamos!
