Los culers felicitan a la cantante Olivia Rodrigo tras el fichaje de 'Rodri' por el Barça: "¡A por la sexta!"

Rodrigo Hernández ya está en Barcelona después de que se confirmara su fichaje por su nuevo club tras siete años en el Manchester City. El madrileño dejó en la estocada al Real Madrid, que ya celebraba el fichaje, para llegar a la plantilla liderada por Hansi Flick, donde será una pieza fundamental en el medio campo.

Las redes sociales reaccionaron al minuto a minuto de la llegada del futbolista a Catalunya, y los aficionados culers salieron a la calle a darle la bienvenida a la ciudad y al club. Lo que quizás no conocen muchos es la historia secundaria que ha explotado cuando el 'here we go' se hizo oficial.

Rodri posa con la camiseta del Barça junto a Deco, Joan Laporta y Rafa Yuste. / FC BARCELONA

El pasado mes de mayo el Barça llegaba al último Clásico de la temporada con opciones de coronarse campeón de liga si sacaba un punto del enfrentamiento. El partido terminó 2 a 0 y por primera vez los azulgranas celebraron el título delante de la cara del Real Madrid, y lo hicieron con una camiseta especial, como en cada encuentro liguero contra los blancos.

En aquella ocasión el logo de Spotify, patrocinador principal del club, se cambió por el de la cantante estadounidense Olivia Rodrigo. Una 'O' y una 'R' lucieron en el pecho de Lamine Yamal, Pedri, Lewandowski y compañía, una camiseta que se vendía por 399,99 euros la versión lisa y 2.999,99 euros la firmada por toda la plantilla.

El Barça optó por Olivia Rodrigo para su última camiseta para el Clásico. / FC Barcelona

Se trata de una estrategia comercial incluída en el acuerdo de patrocinio de la plataforma de escucha en streaming, igual que en el pasado ya se hizo con Ed Sheeran, Travis Scott, Karol G, Coldplay, Rolling Stones, Rosalía y Drake.

Las redes felicitan a 'Rodrigo'

Ahora, con Rodrigo Hernández azulgrana, las mismas redes no han dudado en felicitar a la artista por su nueva etapa, aprovechando que su apellido y el nombre del jugador son el mismo: "¡¡Bienvenido al Barça Rodri!! ¡A por la sexta!", señala el primer comentario de su última publicación en Instagram. La broma sigue unos cuantos 'scrolls' más, con gente que recuerda que es un ganador del Balón de Oro.

Olivia Rodrigo dio el salto a la fama por la canción 'Drivers License', una balada pop que habla sobre la angustia adolescente después de una ruptura amorosa. El 'single' alcanzó más de 2.757 millones de reproducciones en Spotify, convirtiéndose en la canción número uno de la era del streaming. Actualmente, en YouTube, la canción cuenta con más de 619 millones de visualizaciones.

La cantante no se conformó con el éxito cosechado y publicó dos temas más: 'Deja Vu' y 'Good 4', ambos volvieron a posicionarse entre las canciones más escuchadas del momento. El último trabajo de 'OR' fue el álbum 'You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love', publicado en junio y que ya suma más de dos millones de escuchas en Spotify y cerca de 120 millones en YouTube.