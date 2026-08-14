Juvenal Edjogo no duda con el traspaso de Ferran: "Es la mejor venta de los últimos 20 años del Barça"

Después de varias semanas ya casi podemos decir que el culebrón de la venta de Ferran Torres ha terminado. En el programa de anoche de L'Onze, el debate se centró en las consecuencias deportivas y económicas de su marcha al PSG, un movimiento que ha generado opiniones muy distintas entre los tertulianos.

Xavi Valls abrió la tertulia preguntando si Ferran Torres jugará más minutos en París de los que tenía en el Barça. Paula Reverter fue clara: "No. Yo creo que menos. Creo que se llevará un disgusto".

Recordó que Hansi Flick confiaba en él, que no era titular indiscutible, pero sí un futbolista con presencia constante y máximo goleador esta temporada del Barça en Liga. Para Reverter, Ferran llega al PSG con la ilusión de tener más protagonismo, pero se encontrará con una competencia feroz en un ataque repleto de talento.

La periodista insistió en que el valenciano podría llevarse un disgusto: "Dudo que sea la estrella", afirmó, subrayando que el club parisino dispone de delanteros de primer nivel que dificultarán su ascenso en la rotación.

La operación económica

Ante la pregunta sobre si la venta es buena y cuántos millones representa, Juvenal Edjogo no dudó: "La mejor de los últimos 20 años del Barça".

Explicó que Ferran estaba en su último año de contrato, lo que le habría permitido marcharse gratis en cinco meses.

Por eso, Edjogo calificó la operación como "la mejor de los últimos 15 años", destacando que el club ha logrado transformar una situación contractual delicada en una venta rentable y estratégica para aliviar la masa salarial.

Contraste entre expectativas y realidad

El debate en L'Onze evidenció un choque claro entre dos lecturas del traspaso de Ferran Torres. Por un lado, se impuso la incertidumbre deportiva: su llegada al PSG lo sitúa en un vestuario con una competencia interna altísima, donde cada minuto se disputa con delanteros de primer nivel y jerarquías ya consolidadas. La duda sobre su capacidad para ganar protagonismo en un entorno tan exigente marcó buena parte de la conversación.

En paralelo, emergió un optimismo económico que contrasta con esa visión más prudente. La venta se interpreta como una operación que llega en el momento ideal para las necesidades del Barça, tanto por la situación contractual del jugador como por la urgencia del club de generar ingresos y aliviar masa salarial.

El legado de Ferran en el Barça

Aunque el foco estuvo en su futuro, también se recordó que Ferran Torres deja Barcelona con un rendimiento más sólido de lo que a menudo se percibe. Su capacidad para aparecer en momentos clave y su condición de máximo goleador liguero del equipo evidencian que su aportación fue relevante.

Ferran Torres dejará el Barça para fichar por el PSG. / Jordi Cotrina

Su salida abre un vacío que el cuerpo técnico deberá cubrir con nuevas incorporaciones o con la evolución de jóvenes talentos, en un verano marcado por la necesidad de equilibrar cuentas y reestructurar la plantilla.