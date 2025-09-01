El culebrón Bardghji no ha acabado

Con el cierre del mercado de fichajes acercándose, el nombre de Roony Bardghji ha sido uno de los grandes protagonistas. El futbolista sueco llegó procedente del Copenhague este mismo verano a cambio de 2,5 millones de euros, en lo que fue una oportunidad de mercado para hacerse con un futbolista de gran proyección a precio de saldo.

Deslumbró en la pretemporada dejando detalles de calidad, pero el gran problema llegaba a la hora de inscribirle con el primer equipo. Ante la imposibilidad de poder generar más fair play por el momento, el Barça quiso adelantarse y decidió inscribirle como jugador del Barça Atlètic el mismo día del cierre.

Roony Bardghji ha sido inscrito con el Barça Atlètic / Sport

Se trata de una jugada inteligente por parte del club para ganar tiempo, pero según ha explicado LaLiga, esto no garantiza que pueda jugar con el primer equipo todavía. Para que un futbolista con ficha del filial pueda jugar con el primer equipo, se necesita que LaLiga le valide un visado, para el cual hay que generar algo de Fair Play Financiero.

Así lo ha explicado Javier Gómez, Director General Corporativo de LaLiga, en la sede del organismo: "Si un chico está en el juvenil de un club o en el filial y un club quiere que juegue en el primer equipo, nos tiene que pedir un sello, un visado. Aprovecho para deciros que para ponerle el sello miramos una circular de 2022. Esto no puede ser un coladero para saltarse el fair play. ¿Este chico es nuevo? Sí. ¿Cuánto cobra? ¿Cobra como la gente que tienes en el filial? ¿Sí? Sin problema. ¿Cobra más cerca a lo que tienes en el primer equipo? Para yo darte el visado te lo computo del primer equipo".

El presidente de LaLiga, Javier Tebas y Javier Gómez, director general corporativo. / EFE/ Javier Lizon

"Si quieres que te lo visemos, le tienes que hacer fair play del primer equipo. Puede hacerlo más adelante", añade. Esto último es clave, ya que estando inscrito en el filial, el Barça puede pedir el visado de Bardghji en cualquier momento de la temporada, una vez genere el fair play suficiente, por lo que la inscripción no queda limitada al cierre del mercado de traspasos.

Además, Javier Gómez también habló sobre la situación del Barça y la norma 1:1: "No podemos decir si los clubes lo han hecho bien o mal. Nosotros aplicamos unas reglas y si se encajan, bien, si no se encajan, pues no encajan. No estamos aquí para calificar la gestión. Estamos aquí para aplicar normas y reglas. Insisto, si las cumplen, están dentro de las reglas y si no, pues no lo están. Hay que encontrar alternativas para distintas situaciones".