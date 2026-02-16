¿Cuánto cuestan las papeletas para recoger firmas en las elecciones del Barça?

Los socios del Barça que quieren optar a ser el próximo presidente del club se acercaron este domingo hasta la OAB (Oficina d’Atenció al Barcelonista) para pedir las papeletas para recoger las 2.337 firmas que necesitan para convertirse en candidatos. Este lunes, miembros de las diferentes precandidaturas se han acercado a recogerlas para iniciar el duro trabajo de ir consiguiendo adhesiones. Tienen de plazo hasta las 21.00 horas del próximo 2 de marzo.

Una pregunta recurrente es el precio de cada papeleta y quien las paga. De entrada, las 5.000 primeras van a cargo del club. Así lo indican los Estatutos del FC Barcelona, que hablan de la gratuidad del doble de las necesarias. Es decir, 4.674. A partir de aquí, el resto de los impresos van a cargo de las precandidaturas. El precio se distribuye en bloques de 10.000 papeletas. Las primeras 10.000 papeletas tienen un precio de 1.293,26 euros. El precio de 20.000 papeletas es de 2.453,52 euros. El de 30.000 de 3.594, 78. El de 40.000 de 5.635,05. El de 50.000 de 7.556,58. El de 60.000 de 9.074,35. A partir de aquí, pueden hacer sus cálculos de lo gastado por las precandidaturas. Joan Laporta pidió un total de 60.000 impresos, Víctor Font solicitó 50.000, Xavier Vilajoana pidió 30.000 y Marc Ciria, el único de los precandidatos que fue este lunes a recogerlas, solicitó 10.000.