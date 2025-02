La 'cuesta de marzo' que le espera a Sergi Milà en el Barça Atlètic

Sergi Milà ha tomado las riendas del Barça Atlètic con energía y plena confianza. El reto es mayúsculo y con 13 jornadas por delante, gran parte de las posibilidades de permanencia de los azulgranas se decidirán en los próximos partidos. Espera un duro mes de marzo, en el que los azulgranas disputarán 5 partidos. Si el balance es positivo, habrá margen para soñar. Si no hay reacción, difícilmente se mantendrá una llama de esperanza en los últimos partidos.

Milà está muy bien valorado tanto en los despachos del club como por los futbolistas que han estado a sus órdenes, pero es una apuesta con cierto riesgo por no haber entrenado nunca en una categoría como la Primera RFEF, de una dureza inusual y más cuando se entra en sus jornadas más decisivas.

El derbi catalán, dos rivales directos en casa (obligado ganar), un filial que deja jugar y la visita del líder. Cinco partidos en marzo y todos ellos con sus circunstancias y particularidades. Cinco partidos en los que está en juego más de media temporada.

El calendario

El debut de Sergi Milà con el Barça Atlètic será ni más ni menos que en el atractivo duelo ante el Nàstic de este domingo por la tarde (19.45 horas) en el Nou Estadi. Los granas no atraviesan por su mejor momento con dos derrotas consecutivas que le han dejado fuera de los puestos de play-off. Un partido especial para Alan Godoy, que regresa a un escenario donde hizo soñar a la afición tarraconenses por su acierto goleador en el tramo decisivo de la pasada campaña.

La puesta de largo de Sergi Milà en un Estadi Johan Cruyff 'gafado' desde el pasado mes de septiembre será ante Osasuna Promesas, un rival que ya cayó en la primera vuelta con Albert Sánchez (1-2 en Tajonar). Ganar y poner fin a la peor racha histórica de partidos consecutivos en casa es imprescindible. El feudo azulgrana acogerá dos partidos consecutivos, el segundo contra un Tarazona que está ahora mismo fuera del descenso con 6 puntos más que los azulgranas. Otro partido donde no se puede concebir otro resultado que no sea la victoria y en el que también tendrá su importancia el goal-average particular (0-0 en tierras aragonesas).

Primer entrenamiento del Barça Atlètic de Sergi Milà / FC BARCELONA

No se puede considerar rival directo el Bilbao Athletic, porque los 'cachorros' han escalado posiciones en las últimas jornadas gracias a una gran racha. Pero puntuar en Lezama no tiene que ser ninguna quimera. Ya hubo empate (2-2) en el partido del Johan.

Y para cerrar el mes de marzo, la visita del líder. La Cultural Leonesa ha puesto la directa hacia la Segunda División y le saca 8 puntos al segundo. Uno de los mejores partidos del filial con Albert Sánchez fue en León, donde el Barça Atlètic rascó un meritorio empate. Un partido que no se debe dar por perdido de antemano.

En la primera vuelta, el Barça Atlètic sacó 6 puntos ante estos rivales. Ahora, todo lo que no sea sumar un mínimo de 9-10 sería prácticamente definitivo. Sergi Milà necesita dar con la tecla... y rápido.