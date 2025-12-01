La cuesta de enero se adelanta un mes para el Barça

El Barça sigue muy vivo en todas las competiciones, con opciones de repetir los tres títulos que ganó la pasada temporada y, por supuesto, volver a luchar por una Champions que se resiste desde 2015, cuando se ganó el último gran trofeo continental en Berlín. Todo es posible. Para ello, Flick deberá encontrar la fórmula para recuperar las sensaciones que mostraba el equipo hace un año y en ello está la plantilla, que enlaza partidos que invitan al optimismo como las dos goleadas consecutivas logradas en Vigo ante el Celta y en el Camp Nou ante el Athletic, con otros que generan muchas dudas, como el de Stamford Bridge ante el Chelsea o, pese a la victoria, este sábado ante el Alavés.

Brotes verdes hay unos cuantos y, de momento, en la balanza suma más lo positivo que lo negativo porque el equipo, pese a la mala racha del mes de octubre, sigue dependiendo de sí mismo para revalidar la Liga. Obviamente, todo está por hacer en la Copa y también en la Supercopa de España, que se disputará en Arabia Saudita del 7 al 11 de enero. En la Champions el objetivo sigue siendo acabar la Fase Liga entre los ocho primeros, aunque para ello habrá que sumar los nueve puntos en las tres últimas jornadas.

Raphinha celebra uno de los goles de Dani Olmo ante el Alavés / Dani Barbeito

Hay muchas cosas a mejorar, sí, pero la recuperación de Joan Garcia, Pedri y Raphinha, más el partidazo de Dani Olmo, entre otras cosas, son grandes noticias para un equipo que necesita la mejor versión y la más intensa de todos sus futbolistas. Eso sí, el calendario aprieta y toca dar un paso al frente a nivel individual y colectivo porque la cuesta de enero, con un mes cargadísimo, se adelanta a diciembre, donde el Barça disputará cinco partidos complicados y, antes de la Supercopa, cerrará un tramo muy exigente que culminará con el derbi ante el Espanyol en el RCDE Stadium, el primer duelo de 2026.

Osasuna, el único rival 'asequible'

Tras superar al Alavés, este martes los blaugrana reciben al Atlético (21:00) y cuatro días después, el sábado, viajarán a Sevilla para medirse al Betis (18:30). Ambos conjuntos ocupan plaza europea, como el Eintracht, primera final en la Champions, que visita el siguiente martes el Camp Nou. Tras los alemanes, Osasuna llega a Barcelona el sábado 13 de diciembre (18:30) y el Barça se desplazará a Villarreal el 21 de diciembre (16:15). Todo ello antes del Espanyol. De los seis rivales, solo los navarros ocupan una plaza discreta en la clasificación.

Hansi Flick vivió con tranquilidad el Barça-Alavés / Dani Barbeito

Flick se mostró preocupado tras el encuentro ante los vitorianos porque sabe perfectamente todo lo que le viene a su equipo y entiende que la versión mostrada hasta el momento no será suficiente para superar con éxito las próximas semanas. Todos deberán dar mucho más de lo que han dado hasta ahora. Del primero al último.