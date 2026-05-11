¿Cuánto cuesta el bolso que utilizó Lamine Yamal para el Clásico?

Lamine Yamal no pudo celebrar el título de Liga sobre el césped del Spotify Camp Nou, pero lo vivió intensamente desde la grada. El jugador de Rocafonda no participó en el encuentro al encontrarse lesionado y continúa centrado en recuperarse para llegar en plena forma al Mundial.

Su presencia en el Spotify Camp Nou dejó varios detalles llamativos, especialmente por su conversación con Olivia Rodrigo, quien protagonizó el logo de la camiseta del FC Barcelona, pero también por el 'look' que eligió para la ocasión, en particular por el bolso que llevaba, que no pasó desapercibido.

El '10' culé optó por lucir un bolso de la firma francesa Hermès, una prestigiosa casa de moda fundada en París en 1837. Con el paso del tiempo, la marca ha dejado una huella profunda en la industria, consolidándose como un referente mundial por su artesanía excepcional, su exclusividad y su herencia de inspiración ecuestre.

Lamine Yamal / Valentí Enrich

Se trata del modelo Bolso Hermès HAC à Dos, que pertenece a la colección Hermès Haut à Courroies. El diseño se inspera en la tradicción encuestre de la maison, reinterpretada con un estilo vintage sofisticado característico de la línea HAC.

Así es el bolso de Lamine Yamal / SPORT

Presenta detalles distintivos como el cierre frontal metálico giratorio, la resistente piel de Togo y una amplia correa ajustable que permite llevarlo como bandolera o mochila, lo que ofrece comodidad.

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El precio total del bolso se sitúa aproximadamente entre los 7.000 y 13.000 euros, ya que puede variar en función de diversos factores como el tamaño, el tipo de piel, la colección y la disponibilidad en el mercado.