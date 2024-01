Cuesta abajo y sin Supercopa, Copa ni Liga

Tras la dura eliminación en los cuartos de la Copa frente al Athletic en San Mamés, el Barça necesitaba una reacción y un golpe sobre la mesa para no perder el tren de la Liga. Esta llegó, pero se quedó a medias. Los culés remaron a contracorriente, después de ponerse 0-2 por detrás en el marcador, tras dos errores defensivos clamorosos. Gündogan, Pedri y Bailly en propia puerta desataron la locura en Montjuïc, que fue suplantada por la incredulidad y los pitos con tres jarros de agua fría de Guedes, Sorloth y Morales en el tramo final para cerrar el 3-5 final. Desastre mayúsculo.

Dallas, Las Palmas, Barbastro, Riad, Salamanca, Sevilla y Bilbao. Son los siete escenarios en los que el Barça ha jugado desde que subió por última vez a Montjuïc. A casa. Más de un mes -38 días, concretamente- el Barça volvió a jugar ante su afición. Y había ganas: 46.229 espectadores llenaron las gradas para convertirlo en la segunda mejor entrada del curso.

Premio y galones para Héctor Fort debutando en Liga en el lateral zurdo, tras la lesión hasta el final de la temporada de Balde. Cancelo comenzó en el banquillo, igual que Pedri y Ferran Torres. Xavi apostó por Oriol Romeu en la posición de pivote, regresando a la titularidad en un encuentro liguero dos meses después. En la delantera, se mantuvo Lamine Yamal por la derecha, además de Joao Félix.

A la tercera fue la vencida

El Barça sigue abonado al género de suspense en los primeros compases de los partidos. Esta vez, sin embargo, no terminó en tragedia. El Villarreal se adelantó en el marcador con un golazo de Baena por el palo corto y sin ángulo, pero partiendo de una clara posición de fuera de juego. El colegiado acabó anulando el tanto y se mantuvo el 0-0 en el marcador.

El Villarreal volvió a adelantarse en el marcador, obra de Gerard Moreno, pero, nuevamente, el tanto fue anulado por fuera de juego de Sörloth, además de una falta previa de Baena sobre Kounde en la misma acción.

A pocos minutos de enfilar el túnel de vestuarios, el Villarreal tuvo luz verde para celebrar su tanto. A la tercera fue la vencida. Saque de banda de Alberto Moreno hacia Sörloth, recibió de espaldas ante Oriol Romeu y a la media vuelta asistió a Gerard Moreno, que se desmarcó de Christensen con una facilidad pasmosa. Los groguets se fueron con ventaja al descanso entre algunos pitos de la afición culé a sus jugadores.

Agitando el árbol...

Xavi no quería que se le escapase el partido y no se esperó al habitual minuto 60 para realizar cambios. Tres hombres de refresco tras el descanso: Cancelo, Cubarsí y Pedri sustituyeron a Héctor Fort, Christensen y Oriol Romeu en la búsqueda de una reacción.

Del posible 1-1 al 0-2. Bailly arrolló a Lamine Yamal en el interior del área sin que Munuera Montero señalase penalti. Prácticamente, en la jugada posterior, un error clamoroso e injustificable de Cancelo dejó a Ilias solo ante Iñaki Peña. El exculé -que debutó en el primer partido de Xavi como técnico del Barça- avanzó metros, recortó a Iñaki sin despeinarse y anotó a placer el segundo del submarino amarillo. La ley del ex volvió a cumplirse.

...y el marcador

El equipo no arrojó la toalla y volvió a conectar con la afición desde las botas de Gündodan. El alemán, partiendo hoy como el centrocampista más avanzado pisando tres cuartos de campo, anotó de primeras desde la media luna con un disparo raso, alejado de los guantes de Jörgensen.

En apenas diez minutos, el equipo le dio la vuelta al partido. Pedri colocó el empate, cazando un balón muerto en el área y superando al muro amarillo entre el canario y la portería. El equipo se lo creyó y remontó con un cabezazo en propia de Bailly, tras una brillante falta servida por Gündogan para desatar la euforia en la montaña mágica.

Del delirio a la pesadilla

Todo parecía estar visto para sentencia. Remontada épica del Barça para no perder el tren de la Liga. El punto de inflexión parecía haber llegado, pero con este equipo no se puede cantar victoria antes de tiempo. Incomprensiblemente -o no tanto- el Barça encajó tres goles en entre el minuto 84 y el descuento. Empezó Guedes con la sangría, siguió Sorloth y remató Morales en una tarde aciaga y en una cadena de errores defensivos imperdonables. Tras el gol del portugués, un penalti no señalado por manos claras de Cuenca en el área, a pesar de revisarlo en el VAR. Pudo haber cambiado por completo el guion del partido suponiendo el 4-3, pero el partido acabó 3-5. Vergüenza y abatimiento. Un equipo futbolísticamente hundido y mentalmente superado.