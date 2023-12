Mucho cuento con Joao Félix

Las directivas de Barça y Atlético no hablaron sobre el futuro del jugador Jorge Mendes va a ser la clave final y el club blaugrana tiene las de ganar

Mucho ruido y pocas nueces. Barça y Atlético se enfrentaron el pasado fin de semana con enésima victoria ante Simeone y mucha cordialidad entre directivas. El presidente del club colchonero, Enrique Cerezo, se lleva bien con todo el mundo y su relación con Joan Laporta es más que cordial. En la previa del encuentro se especuló mucho con la posibilidad de avanzar en la contratación de Joao Félix, pero se habló más en los medios de comunicación que en la propia mesa de la comida de directivas.

Y no porque al Atlético no le interesara el tema sino porque el Barça no tiene nada que decir en estos momentos y solo moverá pieza cuando le plazca y a través del agente del jugador, Jorge Mendes, que sabe bien lo que tiene que hacer. La decisión sobre su continuidad está prácticamente tomada, pero solo podrá seguir si se cumplen una serie de requisitos. Vaya, que la operación sea sumamente beneficiosa económicamente para el Barça y que no suponga un problema añadido al tempestuoso límite salarial de los blaugrana.

Barça y Mendes ya idearon la operación en verano con suma sangre fría. El Barça, a pesar de las reticencias de Xavi, le dio la palabra a su agente de que si conseguía una cesión a coste prácticamente cero, darían acomodo a Joao Félix en el equipo. Y a partir de ahí se gestó todo con la complicidad del jugador. El primer paso fueron sus explosivas declaraciones en las que confesó su amor por el Barça y, luego, su rebelión interna dentro del vestuario. Produjo el caldo de cultivo suficiente para que el Atlético no tuviera más remedio que casi regalar al jugador.

Seis meses después, la operación vuelve a cocerse a fuego lento. Y al Barça no le interesa avanzarla porque, a pesar de que el futbolista se está revalorizando, el tiempo juega a su favor. Solo habrá dos opciones este verano para que Joao pueda seguir: la prioritaria es prolongar una cesión a coste cero incluyendo una opción de compra a la baja y que sea negociable en el futuro. Esa es la que prefiere el Barça para guardar dinero para otra inversión. Y la segunda es atacar ya el fichaje siempre que al Atlético se le quiten de la cabeza esos precios que están pregonando públicamente.

El Barça no pagará ni 70, ni 60, ni 50 millones por el futbolista. Un precio muy bajo con variables sería la solución, pero el Atlético deberá decidir. En el Barça no les cabe ninguna duda que el jugador acabará de blaugrana porque en el club colchonero tiene las puertas cerradas y no podrá volver nunca por mucho que digan. Hay mucho de cuento en las declaraciones de los dirigentes rojiblancos porque ellos mismos han devaluado su activo por sus crisis internas. Joao saldrá a muy buen precio si el Barça lo quiere, que está claro que sí.