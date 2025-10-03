Las cuentas pendientes de Rashford con el Sevilla

En el Sánchez Pizjuán no paran de recordar estos días los gratos recuerdos que la historia ha deparado cada vez que el sevillismo se ha medido a Marcus Rashford. No en vano, algunas de las grandes gestas europeas de la escuadra de Nervión se han cimentado sobre los importantes triunfos del Sevilla frente al Manchester United.

Situémonos en febrero de 2018. El Sevilla afronta los octavos de final de la Champions League. En la ida, en el Sánchez Pizjuán, el conjunto andaluz arranca un modesto empate a cero goles. En ese partido, Rashford tiene una participación testimonial ya que apenas si disputa 15 minutos.

Lo de Old Trafford fue una historia bien diferente. Ben Yedder anotó un espectacular doblete que sirvió para encarrilar un histórico 1-2 y el billete hasta los cuartos de final. En el choque de vuelta, Rashford sí asumió un papel de mayor protagonismo: jugó todo el encuentro y fue clave con su asistencia en el gol del United.

Poco más o menos la historia se repitió en 2020. Nos trasladamos a Colonia, en el marco de las semifinales de la Europa League a partido único. Otro gran enfrentamiento el protagonizado por el Sevilla y el Manchester United. Mismo duelo e idéntico resultado que en la Champions precedente. Es decir, victoria final del Sevilla por 2-1. Rashford repitió actuación razonable ya que forzó el derribo que permitió a Bruno Fernandes abrir el marcador de penalti.

Traca final

El último de los precedentes que han enfrentado a Sevilla y Marcus Rashford tuvo como escenario el Sánchez Pizjuán. Fue en abril de 2023 con motivo de los cuartos de final de la Europa League. En la ida, disputada en Old Trafford, se registró un empate a dos. Rashford, con molestias físicas, causó baja en el partido.

En la vuelta, ya en suelo sevillano, Rashford sí salto al terreno de juego para disputar 45 minutos. Su presencia fue estéril en un partido que el sevillismo aún recuerda tras una espectacular exhibición al golear al United por 3-0. Una eliminación en toda regla.

El balance final es estremecedor para el actual delantero del Barça: cuatro partidos en los que Rashford solo ha sumado un empate y tres derrotas frente al Sevilla. Dos asistencias en su haber y ni un solo gol.