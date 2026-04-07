Las cuentas pendientes del Barça con el Atlético

El vestuario del FC Barcelona no quedó saciado con la victoria liguera ante el Atlético de Madrid el pasado sábado en el Metropolitano. Fue una victoria que deja la Liga muy cerca, pero que tuvo el componente de que el cuadro rojiblanco prácticamente no se jugaba nada y, incluso, Simeone se permitió el lujo de hacer debutar algunos canteranos.

En la Champions League será otra historia. El Barça se encontrará a un Atlético que saldrá con el cuchillo entre los dientes y quiere pagarle con la misma moneda que les condujo a la eliminación en las semifinales de la Copa del Rey. El conjunto blaugrana fue machacado en el Metropolitano (4-0) y no pudo completar la remontada en el Camp Nou (3-0). Fue un golpe duro de asimilar, pero el fútbol siempre permite la ocasión de la revancha y llegará en esta ronda europea.

Bernal celebra uno de los goles anotados ante el Atlético / Siu Wu / EFE

La tensión entre ambos equipos ya se pudo atisbar en el partido de Liga, pese a que los rojiblancos no quemaron todos sus cartuchos, y se disparará por las nubes en esta eliminatoria que da acceso a las semifinales de la Champions ante el ganador del Sporting Club de Portugal y el Arsenal. Hubo tanganas, acciones duras y polémica arbitral. No faltó de nada. El Barça se llevó la victoria in extremis, aunque la celebración no fue a lo grande porque queda mucha Liga. La gran fiesta puede llegar en este enfrentamiento europeo.

Histórico negativo

Además, este grupo de jugadores jóvenes y culés de cuna tienen recuerdos o han escuchado hablar de las eliminatorias de las temporada 2013-14 y 2015-16 frente al Atlético de Madrid también en los cuartos de final de la Champions League. El Barça cayó en ambos casos eliminados ante los de Simeone con la ida también en casa y la vuelta a domicilio.

El Barça quiere que a la tercera sea la vencida. En el ejercicio 2013-14, con el Tata Martino en el banquillo, un trallazo de Diego Ribas por toda la escuadra de Pinto solo pudo ser neutralizado por Neymar. En la vuelta, Koke puso rápido el 1-0 en el marcador y el Atlético pasó a las semifinales.

Ambos equipos repitieron eliminatoria en la campaña 2015-16. El Barça se impuso en su feudo por 2-1 con un doblete de Luis Suárez remontando un tanto inicial de Fernando Torres, quien fue expulsado. En la vuelta, un doblete de Griezmann tumbó al conjunto de Luis Enrique.

En ambos casos, el Atlético de Madrid acabaría llegando a la final, con el mismo desenlace, derrota ante su eterno rival, el Real Madrid, por lo que se quedó sin su ansiada Champions League.

Liberados

Ahora, el Barça tiene los colmillos afilados. La victoria en la Liga no solo tuvo el valor de hacerlo frente al Atlético de Madrid, sino de aumentar la ventaja respecto al Real Madrid a siete puntos, por lo que los futbolistas ahora se sienten más aliviados y enfocados en la Champions League.

El campeonato liguero no está en el bolsillo, pero sí que está muy cerca con estos siete puntos y los ocho partidos que restan para el final del torneo. Esto permite centrar mucho más los esfuerzos en la Champions, la competición que dejó una herida profunda con la eliminación frente al Inter de Milán.