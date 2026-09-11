Las cuentas de Laporta asombran en el New York Times

Las cuentas del FC Barcelona vuelven a llamar la atención fuera de España. Y esta vez ha sido The Athletic, la plataforma deportiva de The New York Times, quien ha puesto la lupa sobre la situación económica azulgrana a partir de los estados financieros de la temporada 2025/26.

El análisis retrata una realidad difícil de explicar con una sola cifra. El Barça ingresó la pasada temporada 1.020,5 millones de euros, convirtiéndose en el segundo club de la historia del fútbol en superar la barrera de los 1.000 millones después del Real Madrid. Sin embargo, cerró el ejercicio con 17,8 millones de pérdidas después de impuestos.

Lo que más impacta son los números de la deuda. A 30 de junio de 2026, la deuda financiera bruta del Barcelona se situaba en 1.840,3 millones de euros, frente a los 1.450,5 millones del ejercicio anterior. Es decir, un aumento de alrededor del 27% en solo doce meses.

Y esa cifra todavía crecerá. Desde el cierre del ejercicio, el Barça ha emitido otros 105 millones de euros en deuda a diez años, por lo que ya se acerca peligrosamente a la frontera de los 2.000 millones. The Athletic considera que el club superará esa cantidad durante la temporada 2026/27.

La FIFA pasará revista a las obras del Spotify Camp Nou / Dani Barbeito

El Espai Barça, clave

Hay un matiz fundamental. Más de 1.200 millones de esa deuda están vinculados al Espai Barça, una inversión en infraestructuras que el club espera recuperar con los nuevos ingresos del Spotify Camp Nou. El Barcelona calcula que, cuando el proyecto esté terminado, generará unos 250 millones adicionales por temporada.

El problema está en los plazos. Las obras se han retrasado y los pagos de la financiación ya han comenzado a hacerse sentir. Solo durante el último ejercicio, el Barça desembolsó más de 90 millones de euros en intereses.

Además, el propio presupuesto del proyecto contempla que todavía serán necesarios aproximadamente 300 millones más de financiación para completar las obras. El club también tiene importantes vencimientos por delante: alrededor de 149 millones en 2026/27, 346 millones en 2027/28 y 366 millones en 2029/30.

Anthony Gordon of FC Barcelona runs with the ball during the UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1, football match played between FC Barcelona and Feyenoord at Spotify Camp Nou Stadium on September 09, 2026 in Barcelona, Spain. AFP7 09/09/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Javier Borrego / AFP7 / Europa Press;2026;SOCCER;SPORT;ZSOCCER;ZSPORT;FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El curioso caso Gordon

The Athletic pone como ejemplo de las tensiones de tesorería la operación de Anthony Gordon. El Barça debía pagar al Newcastle 22,3 millones correspondientes a la primera cuota del fichaje, pero esa cantidad terminó financiándose mediante un préstamo bancario.

El Newcastle recibió el dinero, pero el Barcelona tuvo que endeudarse para afrontar ese primer pago, lo que incrementa además el coste final de la operación por los intereses. Desde el club explicaron al medio que estos movimientos responden a una gestión habitual del flujo de caja condicionada por los retrasos en las obras del estadio.

Las tensiones también aparecen en el corto plazo. El Barça tiene 905 millones de euros en compromisos que vencen durante la temporada 2026/27, mientras que sus activos corrientes se sitúan en 529 millones. El resultado es un fondo de maniobra negativo de 376 millones.

Lamine es un capitán 10 / Dani Barbeito

Los salarios vuelven a subir

Otro de los elementos que destaca el análisis es el crecimiento de la masa salarial. El gasto en salarios alcanzó los 573,7 millones de euros la pasada temporada, un 12% más que en el curso anterior.

Y la previsión para 2026/27 todavía es mayor. El presupuesto contempla una masa salarial de 648,9 millones, lo que supondría un nuevo récord para el Barcelona y situaría al club en niveles que muy pocos equipos europeos han alcanzado.

No todo son malas noticias. El Barça ha disparado sus ingresos comerciales hasta los 564,1 millones, mientras que Barça Licensing and Merchandising alcanzó los 189,5 millones. Además, la progresiva vuelta al Camp Nou ya está permitiendo recuperar ingresos asociados al estadio, especialmente en las zonas VIP.

El diagnóstico de The Athletic no apunta a un Barça al borde del precipicio, pero sí a un club que todavía camina sobre una línea financiera muy fina. Factura más de 1.000 millones, pero sigue perdiendo dinero; tiene uno de los mayores ingresos del fútbol mundial, pero también una deuda que se acerca a los 2.000 millones.

Por eso, el futuro económico del Barcelona dependerá en gran medida de tres factores: terminar cuanto antes el Espai Barça, aumentar los ingresos que genere el nuevo Camp Nou y refinanciar una montaña de deuda que empieza a acumular vencimientos e intereses.

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Una auténtica paradoja económica: el Barça nunca había ingresado tanto, pero tampoco había necesitado manejar semejantes cifras para seguir compitiendo entre los grandes de Europa.