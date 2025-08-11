Cuenta atrás para la resolución del informe médico de Ter Stegen

El Barça anunció el pasado 8 de agosto que Marc-André Ter Stegen había firmado la autorización para que los Servicios Médicos del Club tramiten en LaLiga el informe médico preceptivo a raíz de la intervención quirúrgica del guardameta alemán. Por este motivo, durante las próximas 48 horas, se conocerá la resolución sobre el tiempo que el portero estará de baja.

La relación entre ambas partes ha sido muy tensa durante los últimos meses, no obstante, Ter Stegen aprovechó en su discurso en el Gamper para ponerle punto y final a este capítulo: "Ha sido importante solucionar el tema entre el club y yo y es momento de mirar hacia adelante", expresó el arquero.

Ahora, con el informe ya enviado a la Liga, falta por saber los meses que el alemán tendrá que estar apartado de los terrenos de juego. Dependiendo del periodo tiempo que se establezca, el Barcelona podrá aprovechar parte de su ficha para inscribir a sus nuevas incorporaciones.

En este sentido, si se determina que la baja de Marc-André serán aproximadamente cuatro meses, la entidad barcelonista puede utilizar el 40% del salario del alemán, si la baja es por más tiempo, se podría utilizar hasta el 80% del mismo.

La lista de prioridades

Joan Laporta, después del Gamper, se mostró optimista tras el partido con la posibilidad de tener a todos los jugadores disponibles para la primera jornada liguera: "Estamos trabajando para que suceda. Con la decisión de Marc tenemos la opción de inscribir a Joan Garcia y con el resto estamos trabajando. Esta semana tendremos noticias, espero que sean buenas, para ver si podemos inscribirlos antes de que empiece la Liga. Y si no puede ser, tenemos margen".

Como bien dijo el presidente, el primer jugador en la lista de prioridades para inscribir es Joan Garcia. Actualmente, Iñaki Peña es el único portero de la primera plantilla inscrito y no lesionado, por eso el Barça no quiere desprenderse aún de él hasta que no se solucione el problema en la portería pese al claro interés del Como para incorporarlo a su equipo.

Por otro lado, Szczesny, quien renovó este mes de julio por dos temporadas más, también está esperando su inscripción. Sucede lo mismo con Gerard Martín, pero en su caso es porque ya no es un jugador sub-23, por lo que necesita ficha del primer equipo para poder jugar esta campaña.

Además, están los casos de Marcus Rashford y Roony Bardghji. El inglés es el jugador que menos probabilidades tiene de poder empezar la Liga vestido de corto si no se soluciona la cuestión del Fair-Play. En cambio, en el caso del sueco, Bardghji podría tener ficha del filial y estar en la dinámica del primer equipo.