La cuenta pendiente de Lewandowski en la Champions League

Robert Lewandowski ha sido de la partida en los últimos 7 partidos del FC Barcelona en esta edición de la Champions League. Hansi Flick le ha dado descanso en otras competiciones, pero los precedentes demuestran que el técnico alemán confía plenamente en el 'killer' polaco cuando llegan los partidos grandes y decisivos, como el de esta noche (21.00 horas) en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid.

Atlético de Madrid - FC Barcelona I El gol de Robert Lewandowski / LALIGA

No se trata de un capricho de Flick, sino de la constatación de que Lewy siempre aporta un plus y se supera a sí mismo en la máxima competición continental. Así lo señala el hecho de que el polaco es el tercer goleador histórico de la Champions League con 109 dianas en 143 partidos. Solo está por detrás de dos 'monstruos' como son Leo Messi (129 goles) y Cristiano Ronaldo (140). Un podio que no le peligra al de Varsovia al menos por unos años, pues el que mejor situado queda estando todavía en activo es el madridista Kylian Mbappé, sexto en este ranking con 69 tantos... ¡a 40 de Lewy!

Historia en azulgrana

De los 109 goles marcados en la máxima competición continental, 23 de ellos han sido con la camiseta azulgrana del FC Barcelona (69 los celebró con el Bayern de Múnich y 17 con el Borussia Dortmund). Lo que lleva a otra posibilidad de hacer historia para el delantero polaco con su actual club.

Y es que Lewy está a solo dos dianas de atrapar a Luis Suárez en el ranking histórico de goleadores azulgranas en la máxima competición europea. El de Varsovia los ha marcado en 37 partidos (lo que le otorga un promedio en el Barça de 0,62 goles por encuentro), mientras que el uruguayo materializó los 25 que sumó como culé en la Champions League (marcó uno con el Ajax y también uno con el Atlético) en 55 partidos (media de 0,45, más baja que la de Lewandowski).

Messi, inalcanzable

El Barça necesita un mínimo de dos goles para, al menos, igualar la eliminatoria de cuartos de final contra el Atlético de Madrid y Robert está a dos tantos de atrapar a otra leyenda goleadora como Luis Suárez y auparse a la segunda posición de un ranking histórico que, como no, lidera con autoridad Leo Messi. El argentino marcó la friolera de 120 dianas en 149 partidos de Liga de Campeones con el FC Barcelona para registrar un impresionante promedio de 0,80, superior al de Lewandowski. En el global de Leo, hay que sumar los 9 tantos que firmó con el París Saint-Germain.

Si Lewy atrapa a Luis Suárez en el Metropolitano será una muy buena señal para el Barça. Y si supera al uruguayo, todavía mejor. El polaco se crece en una competición de la que no quiere, por nada del mundo, vivir su última noche.